12-​​Jähriger Beauty-​​Guru kauft Familienhaus

Worauf andere ein Leben lang hinarbeiten, hat ein Junge aus Thailand schon mit gerade mal zwölf Jahren geschafft: Promi-Status zu erreichen und genug Geld zu verdienen, um der gesamten Familie ein neues, großes Eigenheim zu kaufen.

Der junge Schüler und Viral-Superstar heißt Nes, lebt in der thailändischen Provinz Phang-Nga und begeistert mit seinen Make-up-Transformationen, Beauty-Looks und Dragqueen-Auftritten alleine auf Instagram mehr als 300.000 treue Fans.

Eine Villa für die Eltern

Bereits in sehr jungen Jahren soll er laut eigener Angaben mit der Schminke seiner Mutter gespielt und sich im Schminken geübt haben. Anstatt ihren Sohn zu entmutigen und ihm stereotypische «Jungs-Spiele» aufzuzwingen, haben seine Eltern nicht nur sein Hobby unterstützt, sondern ihm auch Tipps gegeben.

Heute gehört der 12-jährige zu den größten Beauty-Stars Asiens und verdient mit lukrativen Werbeaufträgen für große Kosmetik- und Lifestyle-Unternehmen ganz schön viel Kohle. Inzwischen sogar so viel, dass er als Dank für den elterlichen Support seiner Familie kurzerhand ein brandneues, großes Haus schenken konnte.

Kreative Wandlungsfähigkeit

«Nes ist erst zwölf Jahre alt, aber Nes kann für seine Eltern ein Haus bauen», schreibt der junge Instagram-Star auf seinem Profil, in dem er – seltsamerweise – von sich selbst in der dritten Person spricht. «An all die großzügigen Leute: Danke!»

Obwohl Nes nicht der einzige Junge ist, der Make-up-Tutorials online veröffentlicht – gerade im asiatischen und US-amerikanischen Raum erfreuen sich junge Männer mit herausragenden Make-up-Skills immer größerer Beliebtheit – zeichnen ihn seine Kreativität und Wandlungsfähigkeit aus.

Celebrity-Galas und neidische Mitschüler

Nes posiert in üppigen Kleidern, trägt beeindruckende Perücken, lange Wimpern und professionelles Make-up, das so manchen Profi in Verlegenheit bringt. Während der junge Schüler anfangs manchmal von seinen Mitschülern für sein Hobby verspottet wurde, ist ihm nun der Neid seiner Kameraden gewiss.

Nes' Talente haben ihm nämlich nicht nur unzählige Fans und ein gut gefülltes Bankkonto beschert, sondern auch Einladungen zu verschiedenen VIP-Veranstaltungen in ganz Asien. Während seine Altersgenossen am Wochenende Zuhause sitzen und Videospiele zocken, hängt der Beauty-Guru mit Stars und Sternchen auf dem roten Teppich ab.

