Sind diese Chips wirklich eine Sünde wert?

Es sei ein «neuer Foodtrend», schreibt das Chips-Unternehmen Chio in seiner neusten Mitteilung: Die süß-salzige Geschmackskombination gewinne «mehr und mehr an Relevanz». Aus diesem Grund bringt Chio nun den «Donuts Style Snack» in die Regale größerer Filialen bestimmter Supermärkte.

Was die Firma vollmundig ankündigt, sind im Prinzip nichts anderes als Erdnussflips in Ringelform. Anders als vergleichbare Produkte haben sie aber einen süßen Abgang. Den erhalten die Flips durch karamellisierte Erdnüsse.

Salzige Chips mit Caramel – geht es noch sündhafter? Ein Blick auf die Nährwertangaben zeigt: Der «Donuts Style Snack» hat 481 Kilokalorien pro 100 Gramm und 22 Gramm Fett.

