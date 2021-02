Nackte Knöchel sind diesen Winter endgültig out

Nackte Fußknöchel sorgten in den vergangenen Jahren immer wieder für Kopfschütteln. Als der Fußknöchel zum neuen Dekolleté erklärt wurde, sah man selbst im Winter nackte Haut zwischen Hosensaum und Schuhen hervorblitzen. Nun dürfen wir ankündigen: Diese Ära ist endgültig vorbei.

Bei den Stars und Influencerinnen hat sich ein neuer Trend durchgesetzt, der uns weniger schlottern lässt. Model Emily Ratajkowski trägt jetzt dicke Socken über den Leggings, wenn sie mit ihrem Hund Colombo Gassi geht.

Model Linh Niller zeigt, wie so ganz schnell ein Outfit konstruiert ist: Um dem New Yorker Winter zu trotzen, trägt sie zu ihren Leggings weiße Tennissocken, die farblich in ihrem Oberteil aufgegriffen werden.

Auch die Skandi-Girls sind bei diesem Trend an vorderster Front dabei. Creative Director Sanne Sehested zeigt, wie die Homeoffice-Version dieses Looks aussehen kann:

Das Outfit von Stylistin Thora Valdimars ist sicherlich nichts für Frostbeulen. Unsere Mütter würden sich vermutlich Sorgen um unsere Nieren machen – wenigstens sind ihre Fußknöchel warm eingepackt:

Weiße Socken über Leggings ist neben Slouchy Pants ein weiterer von den 1990ern inspirierter Look, der dieses Jahr seinen Auftritt hat. Uns erinnert er auch an die ikonischen Gym-Outfits von Prinzessin Diana, hier in einer Version mit kurzen Leggings.

(L'essentiel/Gloria Karthan)