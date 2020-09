Villa aus «Prince von Bel Air» auf Airbnb

«In West Philadephia, born and raised» - Wer dieses Ohrwurm-Intro kennt, dürfte sich über das aktuelle Miet-Inserat auf Airbnb freuen, denn auf der Plattform gibt es ein einmaliges Angebot: Man kann die Villa, in der die US-Kult-Serie «Prince von Bel Air» vor 30 Jahren gedreht wurde, mieten. Und das für unglaubliche 30 Dollar pro Nacht!

Übernachten in der bekanntesten Serien-Villa der Neunziger

Die spezielle Aktion - in der Will Smith als Gastgeber fungiert - ist anlässlich des großen Jubliäums entstanden: Vor 30 Jahren rollte «The Fresh Prince» das erste Mal die Einfahrt zum Haus seines Onkels hoch.

Jetzt kommt der Haken: Dazu muss man aus der Umgebung von Los Angeles County sein. Ab dem 29. September können Bewohner des County zu zweit einen von fünf möglichen Aufenthalten in der Villa auf Airbnb buchen. Die Übernachtungs-Termine finden am 2. Oktober, 5. Oktober, 8. Oktober, 11. Oktober und 14. Oktober statt. So bleibt den internationalen Fans nur die digitale Teilnahme.

Das große Herrenhaus befindet sich übrigens gar nicht in Bel Air, sondern im benachbarten Brentwood. Die Aufenthalte finden in Wills Flügel statt, man erhält Zugang zu seinem Schlafzimmer. Die Villa hat nichts von ihrem früheren Glanz eingebüßt. Es gibt ein einladendes Badezimmer, einen luxuriösen Lounge-Bereich am Pool und ein elegantes Esszimmer. Man kann im Schlafzimmer Basketball spielen, für noch mehr Nostalgie Throwback-Klassiker der Neunziger auf Plattenspielern hören und einen Look aus Wills Schrank probieren.

(L'essentiel/ga)