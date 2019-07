Darum spinnen wir in der Pubertät so rum

Mal himmelhoch jauchzend, dann wieder zu Tode betrübt – so lässt sich der Zustand von Pubertierenden wohl am besten beschreiben. Doch warum ist man während dieser Phase eigentlich so unberechenbar?

Die Antwort darauf liefern Forscher um Shawn F. Sorrells von der University of California in San Francisco. Im Fachjournal «Nature Communications» berichten sie, dass manche Neuronen in der Amygdala, jenem Hirnbereich, der für die emotionale Bewertung zuständig ist, erst mit der Pubertät zu wachsen beginnen – als einzige bekannte Neuronen. Sorrells sagt dazu: «Die meisten anderen Gehirnzellen sind schon zum Zeitpunkt der Geburt weit über das Stadium der unreifen Neuronen hinaus entwickelt.»

Unreife Neuronen

Erst vor kurzem hatte ein anderes Forscherteam nachgewiesen, dass es diese unreifen Neuronen überhaupt gibt. Dies jedoch ohne zu klären, was es damit auf sich hat.

Um die Wissenslücke zu schließen, haben Sorrells und seine Kollegen das Gewebe von 49 Verstorbenen unterschiedlichen Alters untersucht. Mithilfe molekularer und genetischer Methoden analysierten sie dabei die Zahl und den Reifegrad der Neuronen in der Amygdala sowie deren potenzielle Funktion für bestimmte Hirnschaltkreise.

Peter-Pan-Zellen

Dabei zeigte sich, dass die Zahl unreifer Neuronen in der Amygdala während der gesamten Kindheit etwa gleich hoch bleibt, dann aber plötzlich rapide abnimmt. Von der Geburt bis zum Alter von 13 Jahren sinke ihre Zahl von etwa 90 Prozent auf knapp 70 Prozent, schreibt die Hochschule. Nach der Pubertät seien es dann plötzlich nur noch etwa 20 Prozent. An die Stelle der unreifen Neuronen rückten voll entwickelte.

«Es ist faszinierend, zu sehen, dass dies einige der allerletzten Zellen sind, die im menschlichen Gehirn ausreifen. Und die meisten von ihnen tun dies in der Pubertät – genau dann, wenn gravierende Entwicklungen in Bezug auf die emotionale Intelligenz stattfinden», so Sorrell. Wie reagiere ich auf Stress, wie baue ich soziale Bindungen auf? All dies lernten Jugendliche in dieser Zeit neu und womöglich mithilfe der nun untersuchten Stimmungsneuronen.

Ob diese These stimmt, sollen weitere Studien klären. Ebenfalls offen ist, warum nicht alle unreifen Neuronen während der Pubertät ausreifen. Möglicherweise handle sich bei ihnen um Peter-Pan-Zellen, die nicht altern würden. Die Forscher vermuten, dass diese bei Bedarf vom Gehirn rekrutiert werden können. Diese könnten dafür sorgen, dass man auch im Alter emotional flexibel und anpassungsfähig bleibt.

(L'essentiel/fee)