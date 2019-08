Dieser riesige schwarze Fleck ist kein Make-​​up

Artikel per Mail weiterempfehlen

Nein, der Fleck im Gesicht von Mariana Mendes Magalhães ist kein Make-up. Es handelt sich dabei um eine Hautveränderung, genannt Kongenitaler melanozytärer Nävus. Einfach ausgedrückt befindet sich auf dem Nasenrücken, zwischen und unter den Augen der 26-jährigen Brasilianerin seit ihrer Geburt ein schwarzes Muttermal, aus welchem zudem dicke Haare wachsen.

Statt sich deswegen zu verstecken, modelt Mariana. Und verfügt damit über einen einzigartigen und sehr gefragten Look. Das Muttermal lässt sich sogar kreativ in ihre Looks einbauen.

Früher sei sie dafür gehänselt worden, erzählt sie gegenüber storytrender.com und ergänzt: «Auch heute noch sagen die Leute unschöne Dinge, ohne darüber nachzudenken, dass sie wehtun könnten. Viele Leute feiern mich aber auch dafür und sagen mir, dass ich schön bin.»

(L'essentiel/shy)