Artikel per Mail weiterempfehlen

Damit ist der «Carbon» – das nunmehr dritte Ford GT-Sondermodell – der leichteste Ford GT aller Zeiten und verfügt über mehr Carbon-/Kohlefaser-Elemente als jedes vorherige GT-Modell. Er basiert auf dem aktuellen Ford GT Modelljahr 2019 und wird extrem selten sein: pro Woche soll nur ein einziges Exemplar gebaut werden. Für die Gewichtseinsparung von rund 18 Kilogramm sorgen eine Vielzahl von Leichtbau-Komponenten wie etwa Carbon-/Kohlefaser-Räder, eine Titan-Auspuffanlage, Titan-Radmuttern und eine Polycarbonat-Motorabdeckung am Heck mit zusätzlicher Belüftung, außerdem entfielen die Becherhalter – einerseits. Andererseits spendierten die Ford-Ingenieure dem Fahrzeug eine Klimaanlage und ein Audiosystem inklusive dem Kommunikations- und Entertainmentsystem Ford SYNC 3.

«Dieses ganz besondere Fahrzeug zeigt, dass wir bei Ford gezielt auf die Wünsche unserer Kunden eingehen», sagt Lance Mosley, Marketing Manager, Ford Performance. «Ursprünglich wurde der Ford GT für Motorsport-Puristen entwickelt. Allerdings haben wir festgestellt, dass sich Käufer immer öfter auch eine Klimaanlage und ein Audiosystem für diesen Supersportwagen wünschen. Steigende Nachfrage gab es zudem nach Kohlefaser-Design. Deshalb haben wir die «Carbon»-Serie entwickelt, um diesen Bedürfnissen gerecht zu werden und gleichzeitig eine unverwechselbare Optik anbieten zu können».

Ford lässt Kunden dank «Carbon» am magischen Erbe des GT teilhaben

Bereits auf den ersten Blick erkennbar sind die Carbon-Rallye-Streifen, die sich über das gesamte Fahrzeug ziehen, die Kohlefaser-Elemente an den A-Säulen und im unteren Karosseriebereich sowie die matt-schwarzen Kohlefaser-Räder. Auch im Innenraum finden sich zahlreiche mattierte Kohlefaser-Oberflächen, beispielsweise in den Bereichen der Lüftungsdüsen und der Mittelkonsole. «Der neue Ford GT «Carbon» wird sich auf der Straße durch das markante Kohlefaser-Design hervorheben und auf der Rennstrecke durch die Gewichtseinsparung punkten», sagt Hermann Salenbauch, Global Director, Ford Performance. «Das hochexklusive Modell ist ein weiteres Beispiel dafür, wie wir unseren Le Mans-gekrönten Supersportwagen immer wieder aufs Neue variieren können, um die Kunden am magischen Erbe dieses Fahrzeugs teilhaben zu lassen».

Die US-Kunden können beim Ford GT Carbon auf Wunsch farbliche Akzente setzen. Zur Wahl stehen die Farben silber, orange, rot oder blau, so dass dann jeweils unter anderem die Außenspiegel-Abdeckungen und die Bremssättel in der Wunschfarbe lackiert sind. Im Cockpit des Ford GT Carbon setzen unter anderem silberfarbene Sitznähte farbliche Akzente.

Das Interesse übersteigt das Angebot um mehr als das Sechsfache

Das voraussichtlich letzte Ford GT-Bestellfenster öffnet am 8. November 2018. Die Ford Motor Company hatte unlängst bekanntgegeben, die Produktion des Ford GT bis zum Jahre 2022 – also um rund zwei Jahre – zu verlängern, und reagierte damit auf die große Kundennachfrage, da das weltweite Interesse das Angebot um mehr als das Sechsfache übersteigt. Das neue und voraussichtlich letzte Zeitfenster, in dem sich die Interessenten für den Kauf dieses exklusiven Supersportwagens weltweit bewerben können, ist vom 8. November bis 8. Dezember 2018 geöffnet.

Ford hatte ursprünglich eine auf 1000 Stück begrenzte Produktion angekündigt – bezogen über einen Zeitraum von vier Jahren, beginnend ab Dezember 2016. Damit wäre die Ford GT-Produktion Ende 2020 eingestellt worden. Nun sollen bis Ende 2022 weltweit insgesamt 1350 Exemplare des Ford GT ausgeliefert werden.

(L'essentiel/lab/pd)