Pizza kann gesünder als Müsli zum Frühstück sein

Artikel per Mail weiterempfehlen

Mit der These, dass Pizza eine bessere Frühstücksoption darstelle als Müsli, sorgte eine amerikanische Diätologin für Aufsehen. Doch was ist dran an der Behauptung?

Eine Gegenüberstellung

Ein durchschnittliches Stück Pizza und eine Schüssel Müsli mit Vollfettmilch enthalten fast dieselbe Menge an Kalorien. Daneben hat eine Pizza mehr Eiweißgehalt, mehr Fett, aber weniger Zucker als die meisten Müslis. Dadurch würde sich kein Abfall des Blutzuckerspiegels einstellen. Pizza sättigt zudem durch den Proteingehalt lange und lässt keine Heißhungerattacken aufkommen.

Es kommt auf die Zubereitung an

Bei 25 Gramm Zucker, die als Empfehlung der WHO für den täglichen Maximalbedarf gilt, kann man mit einem einzigen Müsli schon fast angekommen sein. Natürlich spielt es auch eine Rolle, um welche Art Pizza und Müsli es sich beim Vergleich handelt. Bei beidem gilt es auf Zutaten und Inhaltsstoffe zu achten. Dann kann der Tagesstart mit (einem Stück!) Pizza tatsächlich ausgewogener sein.

Was macht ein gesundes Frühstück aus?

Haferflocken mit Joghurt und frischen Früchten sind eine gute Alternative zu herkömmlichen Müsli-Produkten. Dort sind Ballaststoffe, Eiweiß, komplexe Kohlenhydrate, Vitamine, Antioxidantien und Mineralstoffe enthalten. Wichtig ist, keinen zusätzlichen Zucker hinzuzufügen, um den empfohlenen Höchstwert nicht schon in den Morgenstunden zu überschreiten.

(L'essentiel/GA)