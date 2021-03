In fünf Schritten zu frühlingsfitten Füßen

Während wir im Gesicht gerne mal zu viel peelen, cremen und pflegen, bekommen unsere Füße besonders in den Wintermonaten nur unsere eiskalt gefrorene Schulter zu sehen. Steigt das Thermometer dann wieder an, dürften sie an die Sonne – doch drei Monate Vernachlässigung in stickigen Winterstiefeln hinterlassen nun mal ihre Spuren. Es muss also ein Notfallprogramm her. Und hier kommen wir ins Spiel. Wir verraten dir, was es braucht, um aus Schmirgelpapier-Tretern wieder zarte Marzipanfüßchen zu machen.

1. Vorbereitung ist alles

Für wirksame Fußpflege braucht es (wenig überraschend): saubere Füße. Ein Fußbad macht also Sinn. Und wenn wir schon dabei sind, können wir auch gleich ein paar wohltuende Zutaten hinein mischen: Einen Esslöffel Honig, zwei Esslöffel Olivenöl und 150 ml Milch im warmen Wasser auflösen. Füßchen hinein und 15 bis 20 Minuten einfach mal entspannen.

2. Weg mit Altlasten

Schön durchgeweicht lassen sich Fersen und andere verhornte Stellen mit einem Bimsstein oder einer Hornhautfeile bearbeiten. Für den Feinschliff lohnt sich ein Peeling, das alte Hautschüppchen beseitigt. Wer es extrem mag und ein gewisses Ekel-Level erträgt, dem seien Hornhaut-Entferner-Socken ans Herz gelegt. Nach der Behandlung dauert es sieben Tage, in denen sich die oberste Hautschicht einmal komplett von den Füssen löst und die untere, babyweiche Haut darunter zum Vorschein kommt.

3. Alte Gewohnheit ablegen

Wer einmal im Jahr radikale Fußpflege betreibt und ansonsten faul dabei zusieht, wie sich Verhornungen nachbilden, der hat nicht lange was von seinen hübschen Fersen. Besser: Nicht ganz so exzessiv rubbeln und schrubben und dafür lieber regelmäßig cremen und über Nacht einwirken lassen. Das geht mit spezieller Creme – eine Massage mit Olivenöl tut es aber auch.

4. Aufhellen

Die Füße können noch so streichelzart gepflegt sein – vergilbte Nägel machen auch das schönste Bild wieder kaputt. Also, liebe Raucher und ewige Ohne-Unterlack-Lackierer: Ein Wattepad schnappen, in Zitronensaft tränken und mal schauen, welche Verfärbungen man damit wegrubbeln kann. Nagelaufheller erledigt den Rest. Achtung: Sehen die Nägel immer noch ungesund aus, besser den Hausarzt zurate ziehen. Bei starken Verfärbungen kann mehr dahinter stecken.

5. Jung halten

Das Wichtigste zuletzt: Sobald deine hübschen Füße in die ersten Sandalen des Sommers schlüpfen, heißt es eincremen mit Sonnenschutz. Wer dies weglässt, riskiert nicht nur vorzeitige Hautalterung, sondern auch schmerzhaften Sonnenbrand. Beides nicht so richtig laufstegreif. Also lieber einen Extraklecks auftragen und dann endlich auch untenrum wieder zeigen, was wir haben.

(L'essentiel/Malin Mueller)