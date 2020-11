Locken ohne Hitze – Nur mit dem Bademantel-​​Gürtel

Frauen sind ja generell sehr erfinderisch, wenn es um die Haarpracht geht. Wie viele Haushaltsartikel hier zum Einsatz kommen, lässt sich auf zwei Händen gar nicht abzählen. Von der Alufolie über Kosmetiktücher, selbst die leere Klopapier-Rolle wird gesammelt um damit aus glattem Haar, große Locken zu machen. Nun ist ein neuer und flauschiger Trend für Locken und Wellen auf TikTok unterwegs. Was man dazu braucht und garantiert jeder zuhause hat? Den Bademantel!

Was brauchst du?

* Haarbürste

* Haargummis

* Gürtel vom Bademantel

So klappt's:

Für das beste Ergebnis empfehlen wir, die Haare erstmal zu waschen. Ihr könnt danach gerne ein bisschen Schaumfestiger im Haar verteilen – so halten die Locken noch länger. Danach Haare ein bisschen antrocken, sie sollten aber noch feucht sein. Zieht einen Mittelscheitel und teilt eure Haare in zwei gleich große Partien auf. Danach den Gürtel vom Bademantel mit einem Haarreifen am Kopf fixieren, damit beide Enden in gleicher Länge in Ohrenhöhe herunterhängen.

Jetzt wird gewickelt: Nehmt links oder rechts die erste Strähne und wickelt sie nach außen um den Gürtel. Danach die zweite Strähne – wie bei einem französischen Zopf – hinzunehmen und weiterwickeln. Den Vorgang so lange wiederholen, bis alle Strähnen gleichmäßig um den Bademantelgürtel «geflochten» sind und mit einem Haargummi fixieren. Mit der zweiten Seite dasselbe Spiel.

Nun habt ihr links und rechts jeweils einen «Zopf». Jetzt könnt ihr die Enden des Bademantelgürtels zusammenbinden und schlafen gehen. Den Kranz am nächsten Tag öffnen, durchschütteln und voilà: Locken ohne Ende!

(L'essentiel/tine)