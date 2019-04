Europa-​​Park startet seine Wasser-​​Welt im November

2019 wird der Europa-Park in einen ganz neuen Bereich vorstoßen. Neben einem weiteren Themenhotel namens «Krønasår» wird am 28. November eine große neue Wasserwelt namens «Rulantica» eröffnet.

Der neue Wasserpark wird entlang der derzeitigen Zufahrtsstraße des Resorts auf einem 45 Hektar großen Gelände angelegt. «Rulantica» wird nach der Eröffnung im November ganzjährig geöffnet sein und Wasserratten in acht thematischen Bereichen verwöhnen, die von den nordischen Ländern inspiriert sind. Darin wird es insgesamt 25 Wasserattraktionen geben, darunter 17 Rutschen.

Der skandinavische Stadtteil, der 2018 gebrannt hatte, wird am 24. Mai 2019 sein Comeback feiern. Weitere Neuerungen sorgen für frischen Wind im Park, wie der neue Spielplatz im niederländischen Viertel, ein neuer 4D-Film, «A Night in the Park», aber auch das neue Hotel, das allein ein ganz besonderes Naturkundemuseum beherbergt. Die Besucher sollen den Eindruck bekommen, sich im Film «Nachts im Museum» zu befinden. Das «Krønasår» verteilt seine Zimmer auf insgesamt sieben Stockwerken und öffnet am 31. Mai 2019 seine Pforten.

(mm/L'essentiel)