Sieben Beauty-​​Looks für dein Date am Valentinstag

Der Tag der Liebe ist gleichzeitig auch der Tag der Dates. Du weißt schon, die Sorte, für die man ruhig mal etwas mehr auffahren kann, vom romantischen Kleid bis hin zum passenden Haarstyling – vorausgesetzt natürlich, das ist dein Ding.

Der letzte Schliff: Ein Make-up, das verzaubert. Du glaubst, dir fehlen die Zeit und Skills? Papperlapapp. Egal ob du fünf Minuten hast oder dir heute Abend richtig Zeit lassen willst, wir haben den passenden Look längst parat.

5 Minuten

In letzter Minute hat sich noch etwas ergeben – oder die Netflix-Serie war einfach zu spannend, um sich eine Stunde vor der Verabredung von ihr zu lösen? Kein Problem! Für einen Lidstrich reicht es noch. Die rosa Version klappt, indem du einen dünnen Pinsel mit Fixing-Spray befeuchtest und damit deinen Lidschatten aufnimmst. Noch eine Schicht Mascara dazu, und go! Die korallfarbenen Lippen sind schön, aber optional, da nicht gerade kussfest.

10 Minuten

Wenig Aufwand mit viel Effekt: Ergänze deinen Look mit einem Hauch rosa Lidschatten auf dem unteren und oberen Augenlid, schließe mit Mascara ab und versehe deine Lippen mit einem leuchtenden Pink. Der Trick, damit es Drinks und knutschen übersteht: Statt auf cremigen Lippenstift auf einen flüssiges Produkt setzen, das matt trocknet. Hält den ganzen Abend!

15 Minuten

Ein Full Face of Make-up in 15 Minuten? Das klappt nur, wenn man die Anzahl der Produkte reduziert. Dein rosa Rouge kommt hier nämlich nicht nur großflächig auf den Wangen und mittig auf der Nase zum Einsatz. Mit einem Finger aufgetupft machst du aus ihm schnell auch noch einen Lidschatten. Mit einem hellen Kajalstift auf der Wasserlinie öffnest du den Blick.

Damit der Effekt zur Geltung kommt: Haare aus dem Gesicht nehmen, Augenbrauen nach oben bürsten und die oberen und unteren Wimpern großzügig tuschen. Die Lippen brauchen dann nicht mehr als ein sanftes Apricot.

20 Minuten

Versprochen, dieser Look sieht nach viel mehr Arbeit aus, als er ist. Denn neben deinem üblichen Tagesmake-up mit einer Extraportion Highlighter und klassischen, roten Lippen, braucht es nur zwei Dinge.

Erstens: Leuchtend roter Lidschatten, der großzügig auf dem ganzen oberen Augenlid aufgetragen wird. Bevor du ihn in Richtung der Brauen verblendest, sollte dein Pinsel fast wieder sauber sein. Mit sanften Bewegungen und wenig Druck erreichst du den perfekten Look. Jetzt noch falsche Wimpern und du bist bereit für deinen Abend.

30 Minuten

Wer nach einem Hingucker sucht, wird hier fündig: Nachdem das Gesicht großzügig mit Rouge auf dem höchsten Punkt der Wangen und Bronzer direkt darunter zum Strahlen gebracht wurde, sind die Augen dran. Mit braunem Lidschatten werden die oberen und unteren Lider betont. Ohne nochmals Farbe aufzunehmen, kannst du den Ton dann mit sanften Bewegungen bis fast unter die Brauen auslaufen lassen.

Dazu kommt ein dramatischer schwarzer Lidstrich und – der Clou – knallroter Lipliner, der in der Wasserlinie alle Blicke auf sich zieht. Für die Lippen reicht bei so viel Drama dein liebster Nude-Lippenstift oder, noch simpler, ein Balm.

45 Minuten

Und wo wir schon von Lipliner als Augen-Make-up sprechen: Er funktioniert auch grafisch, wie hier bei Sängerin Ava Max. Damit die Linien so exakt werden, solltest du mit Klebeband arbeiten (Achtung bei empfindlicher Haut, lieber vorher einmal testen). Lass dir dabei Zeit. Sitzt der Film, kannst du mit dem Lipliner vorsichtig an ihm entlang fahren. Dazu am besten den Ellenbogen aufstellen, so kannst du sicherer arbeiten.

Die Linien anschließend mit losem Puder fixieren oder auf roten Lidschatten setzen, um den Look zu intensivieren. Und: Den Rest des Looks simpel halten. Schwarzer Linier, etwas Rouge und Lippen in sanftem Mauve harmonieren gut.

1 Stunde

Du hast Zeit und freust sich auf einen großen Auftritt? Wie wäre es dann mit einem Fox Eye Make-up in Kupfertönen? Star-Make-up-Artist Hung Vanngo zeigt, wie es geht: Bei seinem Model setzt er auf schimmernden Bronzer unter den Wangenknochen, volle Brauen und Augen in Korall-, Rot- und schimmerndem Kupfer. Für den Look braucht er im Tutorial auf Youtube 28 Minuten in Echtzeit. Wir haben also gut aufgerundet. Gerade genug, um die Anleitung zwischendurch mal zu stoppen.

(L'essentiel/Malin Mueller)