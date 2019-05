Neue Cola-​​Sorte schmeckt nach Kaffee

Artikel per Mail weiterempfehlen

Es soll wie ein Kaffee-Zucker schmecken. 2006 hat es Coca Cola schon einmal versucht mit einer Sorte mit Kaffeegeschmack, die aber nicht gut ankam. Somit wurde sie zwei Jahre später wieder vom Markt genommen. Jetzt möchte das Unternehmen mit dem Mixgetränk den Kaffee-Markt aufmischen.

Ein Trend vor seiner Zeit

Nancy Quan, Coca Colas technische Direktorin, ist überzeugt, dass das schlechte Timing schuld daran war. «Es war ein Trend vor seiner Zeit», sagt sie gegenüber CNN News. «Ich denke nicht, dass Menschen damals bereit waren innerhalb der Coca-Cola-Marke ein Kaffee-Portfolio vorzufinden.» Nachdem sich nun die Geschmäcker wieder ändern, denkt das Unternehmen, dass die Zeit nun reif ist. Deswegen bringen sie das Getränk wieder auf den Markt – in abgewandelter Form.

Bis zum Jahresende in 25 Ländern

Während der letzten Jahre hatte Coca Cola ein ähnliches Produkt namens Coca-Cola Plus Coffee auf internationale Märkte gebracht. Das neue Produkt enthält mehr wirklichen Kaffeeanteil als das ursprüngliche Blak hatte und ein reguläres Cola hat.

Jetzt wird das Getränk bis zum Jahresende in 25 verschiedenen Ländern auf den Markt kommen, darunter Australien, Polen, Spanien, Italien und Thailand. Ob es in den USA auch vermarktet wird, bleibt abzuwarten, da das Unternehmen sich davon wenig Erfolg verspricht. Es gab schon einige Produkte, die international gut abgesetzt wurden, in den USA jedoch nicht erfolgreich waren.

Coca Cola steigt ins Kaffee-Geschäft ein

Trotz des Trends Richtung Wasser mit Geschmack bringen die Kult-Soda-Sorten dem Unternehmen noch immer die höchsten Umsatzzahlen. Ein weiterer Plan für das Jahr ist es groß ins Kaffee-Business einzusteigen und die europäische Café-Kette Costa Coffee zu übernehmen.

(L'essentiel/GA)