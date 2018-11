Darum wird der Kater mit jedem Jahr schlimmer

Als ob ein Schalter umgelegt worden wäre: Konnten wir in jüngeren Jahren noch feiern, was das Zeug hält, und am nächsten Morgen trotzdem munter aus den Federn springen, liegt das so ab dreissig plötzlich nicht mehr drin. Mehr noch: Wir leiden Höllenqualen.

Punkto Alkohol macht dir der Körper ab 30 einen Strich durch die Rechnung. Punkto Alkohol macht dir der Körper ab 30 einen Strich durch die Rechnung. Bildstrecken Bei diesem Prosecco gibt es keinen Kater

Schuld daran ist nicht etwa die falsche Alkoholika-Wahl, sondern vor allem unser Körper. Denn der beginnt sich ab dreissig langsam zu verändern. Von der Umstellung ist nicht zuletzt die Art des Alkoholabbaus betroffen. Inwiefern, zeigt die obige Bildstrecke.

(L'essentiel/fee)