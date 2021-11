Baguette-​​Taschen als perfekter Winter-​​Look

In der Modewelt gibt es viele Teile, die kommen und gehen. Trendtaschen sind dabei keine Ausnahme, aber ein zeitloses Täschchen, dass in regelmäßigen Abständen immer wieder zum Vorschein kommt, wäre die klassische Baguette-Tasche.

Der Name hat nicht viel mit einer tatsächlichen Baguette zu tun, geschweige denn mit dem Ursprungsland. Die einzige Gemeinsamkeit, die sie teilen wäre, dass das kompakte Täschchen bequem zwischen Oberarm und Körper geklemmt werden kann - ganz wie eine Baguette eben. Es schaut aber um einiges edler aus, wenn du mit einer süßen Tasche anstelle eines Brotleibs durch die Straßen spazierst.

«This is not a bag, it's a baguette!»

Diejenige, die diese Worte äußerte und den Trend verbreitete, war niemand geringer als Fashionista, aus der Kult-Serie «Sex and the City». In zahlreichen Episoden versorgte das italienische Modehaus Fendi Sarah Jessica Parker's Charakter mit unterschiedlichen Designs und Variationen der It-Bag. Die auffälligen Farben und Styles sorgten für viel Aufmerksamkeit und schon bald stieg die Popularität der Baguette-Bag. Doch diese hielt nicht nur bis hin zu den 1990er Jahren an. Auch die frühen 2000er und nun unsere Gegenwart kann einfach nicht genug von der Wandelbarkeit der Baguette-Tasche bekommen.

So trägst du eine Baguette-Bag in 2021

Das praktische Täschchen ist wieder Mal voll im Trend und kann so ziemlich jedem ästhetischen Look angepasst werden. Die Simplizität der Schultertasche kann dem Look eines E-Girls zugeteilt werden, oder anderen Mode-Fans, die minimalistische Kleidung bevorzugen. Jenen würde eine simple und klassische Tasche eher zusprechen. Wenn es aber doch ein wenig mehr sein soll, dann kommt eine extravagante Baguette-Bag mit Kette definitiv in Frage.

Dein Schultertäschchen kannst du mit einem Strickpullover-Kleid und Overknees tragen, oder im relaxten Look mit lockeren Jeans, Sneaker und Mantel kombinieren. Wer ein paar Tausender zum Ausgeben hat kann ruhig die Designer-Baguette-Bag von Fendi ergattern. Für dieses Musthave musst du aber nicht unbedingt dein ganzes Erspartes ausgeben, denn es gibt die schönsten Modelle auch zu erschwinglichen Preisen zu kaufen.

(L'essentiel/bf)