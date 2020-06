Das muss in Corona-​​Zeiten in die Reiseapotheke

Wer in Corona-Zeiten auf die Reise geht, sollte die Reiseapotheke in jedem Fall entsprechend ergänzen. Dem entsprechend gehöre auch eine angemessene Menge an Mund-Nasen-Schutzmasken oder sogenannte Alltagsmasken.

Da es unterwegs auch nicht immer die Möglichkeit zum Händewaschen gibt, empfiehlt sie ein Desinfektionsmittel dabeizuhaben - am besten griffbereit in einer Jackentasche.

Typische Reisebeschwerden nicht vergessen

Aber auch die typischen Reisebeschwerden sollten jetzt nicht vergessen werden: Deshalb immer Mittel gegen beispielsweise Übelkeit oder Durchfall einpacken. Je nach Destination ist auch ein Schutz gegen Zecken und Mücken ratsam.

Generell sollte die Reiseapotheke all jene Arzneimittel und Verbände enthalten, die sich auch im Medizinschrank daheim befinden. Dazu kommen Medikamente, die man regelmäßig einnehmen muss - und zwar in ausreichender Menge, um den ganzen Urlaub durchzukommen.

