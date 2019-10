Darum macht zu wenig Schlaf dick

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Zeiten, in denen Schlafen als Zeitverschwendung angesehen wurde, sind lange vorbei. Heute ist klar, dass ordentliches Ausruhen in der Nacht «so lebenswichtig wie Atmen» ist, so der Schlafforscher Björn Rasch von der Universität Bern im Interview mit L'essentiel.

Gründe für ausreichend Schlaf gibt es viele (siehe Bildstrecke oben). So erleben Ausgeschlafene beispielsweise weniger Heißhungerattacken auf Fast Food als Übermüdete. Einerseits, weil Schlafmangel jene Areale im Gehirn hemmt, die uns zu vernünftigem Handeln befähigen. Die Belohnungszentren hingegen bleiben aktiv. Andererseits, weil Schlafmangel für Fressflashs wie beim Kiffen sorgt.

Gehirn tickt anders

Einen weiteren Grund für den gesteigerten Hunger auf Ungesundes nach einer zu kurzen Nacht liefern nun Forscher um Surabhi Bhutani von der amerikanischen Northwestern University. Im Fachjournal eLife berichten sie, «dass müde Menschen Lebensmittel mit höherer Energiedichte wie Donuts, Schokoladenplätzchen und Kartoffelchips weniger kalorischen vorziehen.»

Den Grund dafür offenbarten Tests im Magnetresonanztomographen. Diese zeigten, dass sich im Gehirn der sogenannte piriforme Kortex, der an der Verarbeitung von Gerüchen, Düften und Aromen beteiligt ist, bei müden Menschen stärker regt als bei den wachen. Aber auch, dass er weniger stark mit der Inselrinde kommuniziert, die auch von verschiedenen anderen Hirnregionen Inputs zu der Beschaffenheit von Nahrungsmitteln bekommt.

Bhutani und seine Kollegen glauben, dass diese veränderten Aktivitätsmuster dafür sorgen, dass wir Fast Food unausgeschlafen schlechter widerstehen können.

Mehr Schlafen oder Umwege machen

Wer diesen Mechanismus außer Kraft setzen möchte, der kann laut den Forschern eigentlich nur eines tun: mehr schlafen. Andernfalls, so zitiert sie Neurosciencenews.com, bliebe nur, im müden Zustand «einen Umweg um den örtlichen Donut-Laden zu machen».

