Die Zahnkristalle feiern ihr Comeback

Wenn es um Trends geht, wussten schon unsere Mamis früher Bescheid: Irgendwann kommt alles zurück. Nach dem berühmt-berüchtigten Mullet, dem Reverse Cat Eye und Ed Hardy (kein Scherz) legt die Comeback-Welle nun einen Stopp bei den Zähnen ein – und verleiht unserem strahlenden Lächeln mit Zahnkristallen (englisch: Tooth Gems) den letzten Schliff.

Ja, richtig gelesen: Zirkonia, Diamanten, aber auch kleine Herzen, Sterne oder Kreuze finden jetzt den Weg zurück auf Eck- und Schneidezähne.

Wir erinnern uns an die frühen 2000er. Damals war Straß allgegenwärtig. Nur logisch also, dass er nach Gürteln, Bauchnabelpiercings, T-Shirts und Jogginghosen mit glitzernden «Baby»-Schriftzügen auf den Po-Taschen irgendwann auch seinen Weg in unser Gesicht fand.

Nicht mehr ganz so dezent

Was beim Revival nicht mehr ganz so en vogue ist wie damals: Zurückhaltung. Statt auf ein dezentes weißes Steinchen setzt man heute gern gleich auf mehrere bunte Exemplare. Gut zu sehen ist das bei der Glitzeria. Hier dekoriert Zahntechnikerin Lynn Blattmann Tropfen, Zahlen oder auch mal einen ganzen Zahn voller Steinchen. Die Verzierungen halten von einigen Monaten bis hin zu mehreren Jahren. Gebohrt werden muss nicht.

«Seit Januar 2021 klebe ich die Tooth Gems. Nicht nur die Nachfrage steigt. Immer mehr Menschen wollen große, auffällige Designs. Das freut mich total!», so Lynn.

So kommt der Stein auf den Zahn

«Die Oberfläche des Zahnes wird leicht angeätzt», erklärt die Zahntechnikerin. «Die Steine werden anschließend mit einem speziellen Dentalleim angeklebt». Das klingt erstmal gefährlich. Das Verfahren ist allerdings ähnlich zu dem, mit dem auch Zahnspangen angebracht werden.

Auch Cedric Regez, Eidg. Dipl. Zahnarzt und Inhaber der Zahnarztpraxis Style your Smile bestätigt: «Für einen Experten oder eine Expertin ist das kein Problem und schnell gemacht. Außerdem ist die Behandlung komplett reversibel. Die Steinchen können beim Zahnarzt abgeschliffen werden. Man sieht im Anschluss nichts mehr davon.»

Was kann schiefgehen?

Ohne größeren Risiken bleibt die Applikation aber nur, insofern man dafür einen Profi aufsucht. Zahnarzt Regez warnt: «Werden die Kristalle ungeschult geklebt, können sie schnell zu einer Brutstelle für Karies werden.»

Günstige Kits für daheim kommen zudem häufig mit einem Kleber in schlechter Qualität daher, der nicht für die Nutzung im Mund gemacht ist. Im besten Fall hält der Stein damit nur eine kurze Zeit. Im schlechtesten Fall verfärben sich Zähne dauerhaft, der Zahnschmelz nimmt Schaden und es werden giftige Stoffe aufgenommen, die ernsthaft krank machen können. Auch in Straßsteinen mit minderer Qualität können giftige Metalle enthalten sein. Eine Rechnung, die sich nicht lohnt.

Das gilt vor allem, weil die Kosten beim Profi überschaubar bleiben. Je nach Material bekommt man ein Steinchen ab 50 Euro, zusätzliche sogar günstiger. Nach oben hin sind – vor allem wenn echte Diamanten ins Spiel kommen – wie so oft keine Grenzen gesetzt.

(L'essentiel/Malin Mueller)