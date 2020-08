So viel Ferienhaus gibt es für 118 Millionen Euro

Das Hauskino hat nur 10 Plätze

Das Anwesen verfügt über neun Suiten für Gäste, in denen jeweils mindestens zwei Personen Platz finden. Zusammen mit den (vielleicht) kinderlosen Besitzern macht das 20 Personen. Wieso also hat das Kino nur Platz für die Hälfte der Personen im Haus? (Sothebysrealty.com)

Das Büchergestell ist eine Tapete

Es ist ja nicht weiter schlimm, wenn man lieber TV schaut als Bücher liest. Aber den Fernseher an eine Büchergestell-Tapete zu hängen, ist schon fast pervers. (Sothebysrealty.com)

Der Esstisch ist viel zu weit weg von der Showküche

Stell dir vor, du buchst Jamie Oliver, um für dich und deine Freunde ein Abendessen zu kochen, und dann sitzt du so weit weg von der Küche, dass du gar nichts siehst. Geht ja gar nicht! (Sothebysrealty.com)

Meerblick ist Mangelware

Für 118 Millionen Euro dürfte man schon ein bisschen mehr Meerblick erwarten, oder? (Sothebysrealty.com)

Der hauseigene Club hat kein DJ-Pult

Bei der Planung des Clubs hat der Architekt an alles fast gedacht. Es gibt Loungeecken, eine Bar, einen Dancefloor und Lichtshow. Aber wo ist das DJ-Pult geblieben? Muss man hier etwa mit Spotify auflegen? (Sothebysrealty.com)

Die Küche ist viel zu groß

Grösser ist nicht immer besser. Oder hast du Lust, dieses Monstrum von einer Küche zu putzen? (Sothebysrealty.com)

Die Sonnenbrandgefahr ist allgegenwärtig

span class="story_image_caption">Um zur chilligen Liege auf dem Wasser zu gelangen, muss man durch die pralle Sonne laufen. Hier droht Sonnenbrand! (Sothebysrealty.com)

Das Palais Vénetien ist nicht das teuerste Haus an der Côte d’Azur

Wenn man schon so viel Geld ausgibt, dann will man doch wenigstens das teuerste Haus der Region haben. Doch mit 118 Millionen ist das Palais Vénetien vergleichsweise ein Schnäppchen. Um so richtig zu protzen, sollte man sich die Villa Les Cèdres kaufen. Sie wurde im Jahr 1830 erbaut und befindet sich im Herzen der Halbinsel Saint-Jean-Cap-Ferrat. Mit einem Kaufpreis von rund einer Milliarden Euro ist die Villa sogar das teuerste Haus der Welt. (Sothebysrealty.com)

(L'essentiel/Lucien Esseiva)