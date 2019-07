All das können Schwämme sonst noch

Artikel per Mail weiterempfehlen

In den vergangenen Jahren waren Schwämme nicht unumstritten: Die Putzhilfen aus Schaumstoff entwickeln sich nämlich gerne zu Bakterienschleudern, und viele nutzen gerade für das Geschirr Bürsten und keine Schwämme.

Der Schwamm wird aber so schnell nicht verschwinden, auch weil er einfach so viel kann. Schwämme kann man unter anderem für diese neun Dinge zweckentfremden.

1. Samen keimen lassen

Wolltest du schon immer einen Kräutergarten, wusstest aber nicht, wo anfangen? Easy: Mit einem Schwamm. Mach den Schwamm nass, lege ein paar Samen darauf und verschließe das Ganze mit einer Glaßschüssel – ein bisschen wie bei einem Terrarium. Ab in die Sonne und zack: Innert weniger Tage sollte da was sprießen.

2. Pflanzen richtig wässern

Wenn dann etwas aus deinen Samen gewachsen ist, kannst du den Schwamm erneut verwenden: Ein Schwamm im Boden des Topfes kann nicht nur verhindern, dass deine Pflanze verdurstet, weil du ihr zu wenig Wasser gibst – er kann umgekehrt auch verhindern, dass du deine Pflänzchen versehentlich ertränkst.

3. Feuchtigkeit im Kühlschrank aufsaugen

Manche Früchte, besonders Zitrusfrüchte, mögen keine Feuchtigkeit. Mit einem Schwamm in der Gemüseschublade wird auch der letzte Rest Feuchtigkeit aufgesogen.

4. Couverts verschließen

Wer schöne Einladungen oder Dankeskarten verschickt, der hat meistens Couverts, die abgeleckt werden müssen. Nach den ersten Schnitten in der Zunge macht das keinen Spaß mehr. Also: Schwamm nass machen, Klebestellen darüberziehen, zukleben.

5. Coldpacks machen

Keine Kühlelemente? Kein Problem: Mach einen Schwamm nass, packe ihn in einen Plastiksack und in den Tiefkühler. Voilà: ein Kühlelement.

6. Stempel basteln

Gelangweilte Kinder daheim? Aus einem Schwamm kann man süße Stempel basteln.

7. Nagellack-Entferner im Glas

Seit einigen Jahren gibt es Nagellackentferner in Bechern: Dort befindet sich ebenfalls ein Schwamm drin und es ist wesentlich einfacher, jede Ecke des Nagels zu erwischen. So etwas kannst du dir aber auch selbst basteln: Schwamm ins Glas, Nagellackentferner hineingießen und dann einfach mit dem Nagel am Schwamm sauber reiben.

8. Fusseln entfernen

Mit der rauen Seite eines Schwammes kannst du ganz vorsichtig Fusseln von Pullis entfernen. Aber Achtung: Bei empfindlichen Kaschmirpullovern ist diese Methode nicht zu empfehlen.

9. Boden schützen

Hast du Parkett und ein Sofa mit kantigen Beinen? Dann kannst du dir diese Felldinger sparen, die man darunter klebt. Schneide einfach ein bisschen von einem Schwamm ab und klebe es an die Beine und Füße deiner Möbel.

(L'essentiel/mst)