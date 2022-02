Zehn Tipps, wie deine Wohnung nie mehr müffelt

Bist du auch schon mal nach Hause gekommen und hast dich gefragt, wie andere Menschen den Geruch in deiner Wohnung empfinden? Schließlich riecht deine Wohnung oder dein Haus für Gäste nicht nach «Zuhause», sondern nach den verschiedensten Dingen. Etwa deinem Haustier, deinem Kühlschrank oder etwas anderem.

Wir zeigen dir zehn Punkte, die Menschen mit gut riechenden Wohnungen beherzigen.

Lasse deine Wäsche nicht in der Maschine

Studien haben ergeben, dass Wäsche, die nach dem Waschgang in der Maschine liegen bleibt, schon nach 24 Stunden erste Schimmelsporen entwickeln kann. Igitt! Außerdem riecht nasse Wäsche, die lange herumliegt, immer ein bisschen wie ein vergessener Turnbeutel in der Grundschule. Lege dir deine Waschgänge so, dass du die Maschine nach spätestens zwei Stunden leeren kannst.

Wechsle deine Bettwäsche öfter

Das gilt besonders für kleine Wohnungen, in denen deine Gäste in der Nähe deines Betts sind. Beim Schlafen hinterlässt du Öl- und Schweißrückstände auf den Bettlaken, die du aber selbst meist nicht riechst. Falls deine Bettdecke aus irgendeinem Grund auch nach der Wäsche noch müffelt, kannst du versuchen, sie mit einer Tasse Essig zu waschen. Dieser Geruch verfliegt nach dem Trocknen, versprochen!

Putze deinen Kühlschrank regelmäßig

Auch wenn du es selbst vielleicht nicht realisierst, Gerüche in deiner Wohnung kommen nicht nur aus dem Abfalleimer, sondern auch aus dem vermeintlich sicheren Kühlschrank. Du solltest deinen Kühlschrank im Zwei-Wochen-Takt oder mindestens einmal pro Monat ausräumen. Falls die schlechten Gerüche bleiben, hilft Natron in einer Schüssel.

Wasche deine Putztüechli heiß genug

Putz- und Geschirrtücher sind besonders anfällig für Gerüche: Immerhin putzt du damit auch die verursachenden Bakterien weg. Gerade wenn die Tücher dann eine Weile herumliegen, bevor sie gewaschen werden, kann das ganz schön unangenehm werden. Deine Putztuch solltest du nach Möglichkeit immer mal wieder mit 95 Grad waschen – oder mit Javel-Wasser.

Wirf keine offenen Essensreste in den Abfalleimer

Klar, organische Abfälle gehen in den Kompost, Plastik und sowas in den Abfalleimer. Aber was ist mit gekochten und verarbeiteten Lebensmitteln und Fleisch? Wirft man die einfach so in den Abfalleimer, entwickeln sie sich dort schnell zu einem Geruchsproblem. Eine mögliche Lösung: Du kannst Lebensmittel in eine kleine Plastiktüte packen und die gut verschließen, bevor du sie wegwirfst.

Häng deine Badezimmertüechli richtig auf

Nach dem Duschen das Handtuch mal eben über den Badewannenrand schmeißen? Nein! Um schlechte Gerüche zu verhindern, solltest du deine Handtücher nach dem Duschen richtig aufhängen – im besten Fall sogar außerhalb des feuchten Badezimmers. Das sorgt nicht nur für gut riechende Handtücher, sondern hält auch das Badezimmer frisch.

Reinige deinen Abfluss

Die schlimmsten Küchengerüche kommen oft aus dem Abfluss: Im Siphon, dem Rohr unter dem Lavabo, kann sich ein Fett-Pfropfen mit allerlei Essensresten und anderen ekligen Dingen bilden. Kein Wunder, fängt das an zu stinken. Das kannst du verhindern, in dem du deinen Abfluss regelmäßig mit Abflussreiniger putzt.

Schließe die Waschmaschinentür nicht, wenn die Maschine aus ist

Es mag ein Automatismus sein: Die Maschine ist fertig, du nimmst deine Wäsche raus – und schließt die Tür. Das solltest du aber nicht tun: Die Waschmaschinen-Tür offen zu lassen, verhindert auf Dauer Schimmel und unangenehme Gerüche durch Feuchtigkeit.

Duftkerzen, Potpourris und Blumen

Zugegeben, mit Blumen, Potpurris und Duftkerzen kannst du schlechte Gerüche nicht verschwinden lassen. Du kannst damit aber das Wohngefühl in deinem Zuhause besser steuern: Zur Entspannung hilft Vanille, Kamille oder Lavendel. Wenn du eher gerade eher Energie brauchst, solltest du Zitrusnoten probieren.



