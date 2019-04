Sind Bärte schmutziger als Hundefell?

Artikel per Mail weiterempfehlen

Bärte sind nicht nur eine Modeerscheinung. Wie eng die Gesichtsbehaarung mit der Hygiene zusammenhängt, zeigt nun eine Schweizer Studie. Jeder Bart ist ein Bakterienherd, so das Ergebnis an der Hirslander Klinik nahe Zürich.

Hunde kommen vergleichsweise gut weg

Die Forscher verglichen Bakterienabstriche von 18 bärtigen Männern und 30 Hunden. Das Ergebnis: Männerbärte sind verschmutzter als Hundefell. Rund die Hälfte der getesteten Bärte beherbergte Bakterien, die die Gesundheit gefährden können. Deutlich weniger Krankheitserreger fanden sich hingegen bei den im Vergleich getesteten Hundefellproben. Nur 23 von 30 Tieren wiesen eine moderate Anzahl von Erregern auf. Unter den 18 getesteten Männern hatten sieben sogar einen so starken Bakterienbefall in ihren Bärten, dass sie Gefahr liefen, krank zu werden. Im Vergleich zu Männern scheinen Hunde also recht sauber zu sein.

Übertragung von Bakterien untersucht

Ziel der Untersuchung war es eigentlich, zu sehen, ob sich Menschen über einen Magnetresonanztomographie-Scanner, der auch für die Untersuchung von Tieren verwendet wird, mit Krankheiten anstecken können, die vom Hund übertragen werden. Radiologe Andreas Gutzeit von der Schweizer Hirslanden Klinik sagte gegenüber der Daily Mail: «Die Forscher stellten fest, dass die Bakterienbelastung der Herrenbärte im Vergleich zum Fell der Hunde signifikant höher war.»

Nun spekulieren Bart-Verfechter darauf, dass die Ergebnisse nur anschauliche Beispiele für «Pogonophobie»(Angst vor Bärten) sind.

(L'essentiel/GA)