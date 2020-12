Mädchen mischen Antibabypille ins Shampoo

Die TikTok-Userin «uwubrat» präsentiert auf ihrem Account einen absurden Trick für volle Haare, den ihr viele junge Userinnen weltweit nachmachen in der Hoffnung dichtes, langes Haar zu erhalten. Eine Portion Antibabypille zu zerkleinern und ins Shampoo zu geben soll demnach Wunder bewirken. Sie behauptet, ihre Mutter hätte ihr das gezeigt. Experten warnen vor den negativen Folgen der missbräuchlichen Verwendung eines Arzneimittels.

«Die Pillenhormone sind nicht so verpackt, dass sie an die Haarwurzel gelangen. Auch die Kontaktzeit über das Shampoo ist zu kurz», kommentiert die Dermatologin Yael Adler den vermeintlichen Beauty-Hack gegenüber RTL. Er soll nicht nur keine Wirkung zeigen, sondern kann auch bedenklich sein. «Ein Arzneimittel sollte niemals zweckentfremdet werden oder anders verwendet werden, als es der Hersteller vorsieht und wofür es zugelassen ist. Es muss in wissenschaftlichen Studien überprüft werden und sicher sein», warnt die Expertin.

Zweckentfremdung kann gesundheitliche Folgen haben

So sei es unwahrscheinlich, dass die Hormone in der kurzen Zeit in den Körper gelangen, doch wenn es geschieht, könnte es Schwankungen des Hormonspiegels führen und ein Gesundheitsrisiko darstellten. «Man sollte daher grundsätzlich Arzneimittel niemals derart missbrauchen.»

Auch manche User halten wenig davon: «Das löst wohl die Frage, wieso so viele Hormone im Wasserkreislauf landen und zu Problemen führen...», kritisiert eine Userin den Beauty-Tipp. «Macht das nicht. Ihr nehmt eine Unmenge an Hormonen dadurch durch die Kopfhaut auf und ich glaube, jeder weiß, dass das absolut schädlich ist», warnt eine weitere TikTokerin.

(L'essentiel/ga)