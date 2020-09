Bei Versace laufen Plus-​​Size-​​Models

Die Mailänder Modewochen haben in diesen Tagen eines ihrer größten Probleme in Angriff genommen: den Mangel an vielfältigen Models. Während sich die Modewelt in den vergangenen Jahren auf Diskussionen rund um Body Positivity, Diversität und eine realistischere Darstellung von Frauen einließ, schien es so, als hätte die italienische Modemetropole darauf keine Antworten bereit.

Doch nun tut sich auch in Mailand was: Schon im Februar buchte das italienische Modehaus Fendi die Models Paloma Elsesser (28) und Jill Kortleve (26) und damit die ersten Plus Size-Models in der Geschichte das Labels. Kortleve konnte nach diesem Auftritt in Mailand Fuß fassen und lief bei den aktuellen Frühling/Sommer-Shows 2021 wieder für Fendi, aber auch für Etro – und am vergangenen Freitag sogar für Versace.

Eine kleine Sensation

Dass bei Versace – einem Modehaus, das seine Kollektionen bisher unnachgiebig an ultradünnen Models zeigte – gleich drei Models mit weiblichen Rundungen liefen, ist eine kleine Sensation.

Nebst Topmodels wie Joan Smalls (32) und Irina Shayk (34), buchte Chefdesignerin Donatella Versace die Plus-Size-Models Jill Kortleve (26), Alva Claire und Precious Lee (31). Lee und Claire gaben ihr Debüt in der italienischen Modemetropole: «Wir haben damit Geschichte geschrieben, und ich werde nie vergessen, wie ich mich jetzt fühle. Dieser Moment ist für uns alle» schrieb Claire auf Instagram.

Mit dem Time Magazin sprach Donatella Versace (65) schon im Jahr 2008 über Plus Size-Models. «Frauen sollten sich keine Gedanken um ihre Kleidergröße machen. Alle sollten ihren Körper mit Stolz zeigen und sich so kleiden, wie es ihnen gefällt», sagte die Designerin damals. 2011 weigerte sich Versace dann trotzdem, Frauen mit realistischen Körperformen für ihre H&M-Kollaboration modeln zu lassen. Somit dauerte es ganze zwölf Jahre, bis ihren Worten Taten folgten und die ersten Frauen mit weiblichen Rundungen bei einer Versace-Show über den Laufsteg schritten.

(L'essentiel/Pascal Kobluk)