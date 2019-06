Kinder steigern die Unfallgefahr im Auto

Wer in diesen Tagen im Pfingstverkehr unterwegs ist, kennt das nur zu gut: Der sonst so liebe Nachwuchs kann die Nerven der Eltern auf langen Autofahrten auf eine harte Probe stellen: Bei sechs von zehn Eltern leidet die Konzentration, wenn die Kinder auf der Rückbank spielen, streiten oder sich daneben benehmen, zeigt das Resultat einer Umfrage von Nissan in Deutschland. Ein Fünftel, also 20 Prozent, gab in einer Umfrage sogar zu, dass sie in der Folge die Verkehrsregeln vernachlässigen.

Das heißt: «Die Eltern wenden die Augen von der Straße ab oder nehmen die Hände vom Lenkrad» so Nissan. «Der Blinker wird nicht gesetzt, die Fahrspur versehentlich verlassen oder sogar eine rote Ampel überfahren.»

Wutanfälle, Weinen und Geschrei

Doch was sind eigentlich die größten Stress- und Störfaktoren auf der Rückbank? Angeführt wird die Liste von Wutanfällen mit Weinen und Geschrei (67 Prozent). Es folgen Streitigkeiten zwischen Geschwistern oder Freunden im Fond (60 Prozent) und Tritte gegen die Rückenlehne des Fahrersitzes (45 Prozent).

In ihrer Verzweiflung greifen Eltern zu verschiedensten Maßnahmen: 18 Prozent delegieren das Fahren an eine andere Person, elf Prozent nutzen öffentliche Verkehrsmittel und neun Prozent meiden generell Autobahnen oder viel befahrene Straßen, wenn sie mit Kindern unterwegs sind. Die meisten Eltern setzen aber darauf, die Sprösslinge zu beschäftigen: mit Smartphones und Tablets (34 Prozent), Musik (52 Prozent) sowie Spielzeug oder Büchern (55 Prozent).

Aber auch moderne Fahrzeugtechnik kann Eltern dabei helfen, entspannter ans Ziel zu kommen. Knapp die Hälfte der Eltern (48 Prozent) ist dank Fahrerassistenzsystemen wie autonomer Notbremsassistent, Spurhalteassistent oder Tempomat gelassener unterwegs. Bei 25 Prozent beeinflussen Fahrhilfen die Wahl eines neuen Autos.

Sicheres Fahren hat oberste Priorität

«Eltern wissen, dass Familienausflüge nicht immer einfach sind und für den Fahrer eine stressige Zeit bedeuten können», erklärt Jean-Philippe Roux, General Manager Crossovers bei Nissan Europe. «Sicheres Fahren und Konzentration sollten für den Fahrer immer oberste Priorität haben. Wenn er in einem Auto unterwegs ist, dessen Technologie potenziell gefährliche Situationen vorhersagen und verhindern kann, sorgt das für mehr Ruhe am Steuer und hilft ihm, sich voll und ganz auf die Straße zu konzentrieren.»

Ein Beispiel dafür ist der Nissan ProPILOT. Das intelligente Fahrerassistenzsystem unterstützt beim Lenken, Beschleunigen und Bremsen auf der Autobahn – ob nun im Stau oder bei schnelleren Fahrten. Dadurch wirkt der ProPILOT Müdigkeit und Stress im Alltag entgegen und trägt zur Verkehrssicherheit bei. Das System ist bereits seit Anfang 2018 für den vollelektrischen Nissan Leaf verfügbar und hält jetzt auch Einzug in den Crossover Qashqai. Im Laufe des Jahres soll der X-Trail noch folgen.

Weitere nützliche Assistenzsysteme sind unter anderem ein intelligenter Notbremsassistent, der Unfälle vollständig vermeiden oder zumindest deren Folgen minimieren kann, der Around View Monitor mit der beim Einparken nützlichen 360-Grad-Rundumsicht sowie ein Querverkehrswarner, der beim Parken und Rückwärtsfahren auf querenden Verkehr hinweist.

(L'essentiel/lab/pd)