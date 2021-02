Trockenbürsten wird deine Haut komplett verändern

Bürstenmassagen kennen wir vor allem unter der Dusche. Beim Dry Brushing – also bei der Trockenbürstenmassage – wird die trockene Haut vor dem Duschen geschrubbt. Was (noch) gewöhnungsbedürftig klingt, ist der Tipp von Stars wie Gwyneth Paltrow oder The Organic Pharmacy-Gründerin Margo Marrone, die so ihren Körper die schön schrubben.

Dry Brushing wirkt wie ein sanftes Peeling, das die Poren reinigt und das Lymph- sowie Kreislaufsystem stimuliert – was wiederum den Entgiftungsprozess anregen und Cellulite mindern soll. Babyweiche Haut gibt's obendrauf.

So funktioniert Dry Brushing

1. Die richtige Bürste

Körperbürsten mit Naturborsten oder Kaktusfasern sind besser als solche mit synthetischen Borsten: Sie sind sanfter zur Haut und verursachen keine Kratzer.

2. Die Technik

Immer in Richtung Herz schrubben – also mit sanftem Druck und kurzen Strich-Bewegungen von den Füssen zum Oberkörper hin. Im Bauch- und Brustbereich mit achtförmigen Kreisen bis zum Hals hinarbeiten; das Gesicht auslassen. Und: Besser am Morgen als am Abend trockenbürsten, da das Treatment belebend wirkt.

3. Der Abschluss

Nach dem Dry Brushing abwechselnd kalt und warm duschen. Das regt den Kreislauf zusätzlich an. Anschließend Body-Oil verwenden, das macht die Haut noch weicher.

(L'essentiel/Irène Schäppi)