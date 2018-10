Claude Wiseler macht in Belair sein Kreuzchen

11.31 Uhr

Auch Vizepremier Étienne Schneider hat seine Stimme bereits abgegeben. Er machte Kulturzentrum Zessingen seine Kreuzchen.

11.18 Uhr

CSV-Spitzenkandidat Claude Wiseler gab um 11 Uhr im Wahlbüro im Sportzentrum in Belair seinen Stimmzettel ab. Gut gelaunt hatte sich der Wahl-Favorit zuvor auf dem Weg zur Stimmabgabe präsentiert, begrüßte Dutzende Bürger per Handschlag oder Küsschen und ließ sich von vielen Glück und Erfolg für den Wahlausgang wünschen.

10.32 Uhr

Der Eisenbahner François Bausch ist seit Ende 2013 Minister für nachhaltige Entwicklung und Infrastruktur. Vor seiner politischen Laufbahn war der 61-Jährige Beamter bei der Luxemburger Eisenbahngesellschaft. Seit 1986 ist er bei Déi Gréng, 1989 wurde er erstmals ins Parlament gewählt. Bausch hat die Einrichtung einer hochmodernen Straßenbahn in Luxemburg gefördert, die als Teil eines besseren Nahverkehrsnetzes die Pendlerströme aufnehmen soll. Er tritt für eine Änderung Planungsrechts ein, um notfalls auch Bauland enteignen zu können.

10.22 Uhr

Der 47-Jährige Étienne Schneider ist seit Ende 2013 stellvertretender Premierminister sowie Minister für Wirtschaft, Minister für innere Sicherheit und Minister der Verteidigung. Der Handels- und Finanzwissenschaftler strebt ebenfalls das Amt des Regierungschefs an. Er gehört seit 1991 der LSAP an. Zuvor arbeitete er unter anderem als Ökonom für die Parlamentsfraktion der LSAP und im Wirtschaftsministerium. Schneider ist ein Sammler besonderer Autos und fährt unter anderem einen Rolls-Royce Cabrio. Seit 2016 ist er mit seinem Lebensgefährten verheiratet. Schneider trieb vor allem das Projekt der wirtschaftlichen Nutzung des Weltalls voran.

10.15 Uhr

Der studierte Literaturwissenschaftler Claude Wiseler (58) war zunächst als Lehrer tätig, bevor er in die Politik ging: Nach zwei Ministerjobs (seit 2004) unter anderem für nachhaltige Entwicklung und Infrastruktur ist er seit 2014 Fraktionsvorsitzender der CSV. Er ist begeisterter Motorradfahrer, Rolling Stones-Fan und Literatur-Liebhaber. Er fährt am liebsten mit seiner Maschine zum Büro – und liest täglich französische, deutsche und englische Literatur. Er will die CSV nach fünf Jahren in der Opposition wieder in die Regierung bringen: Unter anderem möchte er für mehr bezahlbaren Wohnraum sorgen, die Mobilität ausbauen und das Rentensystem reformieren.

10.10 Uhr

Wir möchten noch einmal die Spitzenkandidaten der vier größten Parteien unter die Lupe nehmen: Wir fangen mit dem Premier an: Xavier Bettel ist seit Ende 2013 Premierminister. Zuvor war der Rechtsanwalt, der für seine umgängliche, offene Art bekannt ist, Bürgermeister der Stadt Luxemburg (2011 bis 2013). Bettels politische Karriere begann früh: Schon mit 15 Jahren trat er in die DP ein. 1999 zog er als jüngster Abgeordneter ins Parlament ein – sein Aufstieg war programmiert. Als Regierungschef stand er nach fast 19 Jahren des Vorgängers Jean-Claude Juncker für einen Neuanfang. Als erster EU-Regierungschef ist Bettel (45) mit einem Mann verheiratet.

10.05 Uhr

Punkt 10 Uhr hat Premier Xavier Bettel in Begleitung seines Ehemanns in der Turnhalle der Grundschule Bonneweg gewählt. Er war der 80. von 380 Bürgern, die an diesem Tag aufgefordert sind, in dem kleinen Wahllokal über die Zusammensetzung des neuen Parlaments abzustimmen. «Ich bin froh, dass wir einen so fairen Wahlkampf in den letzten Wochen erleben durften. Jetzt gehen wir erstmal nach Hause. Vielleicht stelle ich sogar mal mein Handy ab. Und in ein paar Stunden wissen wir dann mehr», erklärte der amtierende Premier im Anschluss an seine Stimmabgabe.

9.55 Uhr

It’s election day! National elections back home in Luxembourg ???????? & state elections in Bavaria ????????. The suspense is real. #walen2018 #RTLwalen18 #Bayernwahl https://t.co/iiHPkBcHt1 — Catherine van Rijswijck (@VR_Cath) 14. Oktober 2018

9.15 Uhr

Auch Goolge thematisiert die Kammerwahl in Luxemburg. Die Suchmaschine hat ihre Homepage google.lu angepasst.

9.02 Uhr

CSV-Spitzenkandidat Claude Wiseler, der vor einem «Revanche-Wahlkampf» warnte, hat erschwinglichen Wohnraum, Mobilität und Rentenreformen zu Kernpunkten seines Regierungsprogramms gemacht. Denn die Bevölkerung Luxemburgs hat seit 2001 um etwa 160.000 Menschen zugenommen. Jeden Tag fahren rund 200.000 Pendler aus Deutschland, Frankreich und Belgien ins Großherzogtum – und zurück.

9 Uhr

Bettel versuchte das Land auch in eine globale Technologie-Spitzengruppe zu führen («Gestern haben wir noch Stahl produziert, morgen werden wir im Weltall Rohmaterial fördern») und, beispielsweise mit einer kleinen, aber exquisit ausgestatteten Universität als Zentrum europäischer Wissenschaft zu positionieren. «Luxemburg ist fit für die Zukunft», lautet sein Fazit.

8.20 Uhr

Premierminister Xavier Bettel hat das Großherzogtum in den vergangenen fünf Jahren kräftig durchgeschüttelt. Noch nie war Luxemburg so wenig katholisch: Bettel trennte Kirche und Staat, regelte die Finanzierung der katholischen Kirche neu und schaffte den Religionsunterricht ab. Ehe und Adoptionsrecht für gleichgeschlechtliche Paare wurden abgesegnet.

8 Uhr

Die 679 Wahllokale sind nun bis 14 Uhr geöffnet. Wegen des komplizierten Wahlverfahrens, bei dem auch Stimmen an einzelne Kandidaten unterschiedlicher Parteien vergeben werden können, werden die Ergebnisse erst am Abend erwartet.

7.45 Uhr

Um die Stimmen werben Kandidaten von zehn Parteien. Traditionell größte Partei ist die CSV, die seit 1953 insgesamt 55 Jahre lang die luxemburgischen Regierungschefs gestellt hat. Vor fünf Jahren hatten jedoch Liberale (13 Sitze), Sozialdemokraten (13) und Grüne (6) in der Abgeordnetenkammer mit 60 Sitzen eine Mehrheit gegen die Christsozialen (23 Sitze) bilden können.

7.30 Uhr

Die seit 2013 regierende Dreierkoalition des Liberalen Xaver Bettel (45) mit Sozialdemokraten und Grünen könnte ihre Mehrheit verlieren. Meinungsumfragen sagen einen Machtwechsel voraus. In diesem Fall könnte die Christlich Soziale Volkspartei (CSV) unter Leitung von Claude Wiseler (58) als eindeutig stärkste politische Kraft nach fünf Oppositionsjahren wieder die Führung einer luxemburgischen Regierung übernehmen.

7.05 Uhr

Wir begleiten Sie heute bis tief in die Nacht. Es gibt Ergebnisse, Stimmen, Kommentare, Bilder… und alles, was Sie über die Parlamentswahlen in Luxemburg wissen wollen.

7 Uhr

Der Wahltag ist da!

In einer Stunde öffnen 678 Wahllokale in Luxemburg. Bis 14 Uhr können die Bürger ihre Kreuzchen machen. Insgesamt sind 256.698 Personen zur Wahl aufgerufen. Mit ihren Kreuzchen bestimmen sie, welche 60 Abgeordneten in den kommenden fünf Jahren die Geschicke des Landes leiten.

