Luxemburg wählt sein Parlament – Ausgang offen

Der Wahlsonntag ist gekommen. Zwischen 8 Uhr und 14 Uhr wählen die insgesamt 256.698 wahlberechtigten Bürger des Großherzogtums ein neues Parlament. Umfragen zufolge liegt die CSV um Spitzenkandidat Claude Wiseler vorne und könnte einmal mehr die stärkste Fraktion in der Abgeordnetenkammer stellen.

Die Dreier-Koalition aus DP, LSAP und Déi Gréng («Gambia») unter Premierminister Xavier Bettel, die seit 2013 an der Macht ist, könnte also abgewählt werden. Einen Haken hat dieses Szenario allerdings: Eine Woche vor der Abstimmung war ein gutes Viertel der Wähler noch unentschlossen, welcher Partei sie ihre Stimme geben – wie die neue Abgeordnetenkammer also letztendlich aussehen wird, und welche Parteien die neue Regierung bilden werden, ist also noch völlig offen.

Erste Ergebnisse am Abend

Die CSV stellte 55 Jahre lang im Großherzogtum den Regierungschef. Sollten die Christsozialen wieder als stärkste Fraktion in die Regierung kommen und CSV-Spitzenkandidat Claude Wiseler damit Xavier Bettel als Premierminister ablösen, würde also eine lange politische Tradition in Luxemburg wieder aufgenommen werden.

Insgesamt 40.200 Bürger haben ihre Stimme bereits per Briefwahl abgegeben. Das sind gut 15 Prozent aller Wahlberechtigten. Erste aussagekräftige Ergebnisse werden am Abend erwartet.

(sw/L'essentiel)