«Ich bin ein Anhänger von Multikulti, aber...»

L'essentiel: Sind Sie schon mit der neuen Tram gefahren?

Fernand Kartheiser (ADR): Nein. Nicht aus Rachsucht, sondern weil ich bis jetzt keinen Grund hatte, die Tram zu benutzen. Das heißt aber nicht, dass ich nie damit fahren werde.

Die ADR steht dem Projekt Straßenbahn seit Jahren sehr kritisch gegenüber.

Die Tram ist eine gigantische Fehlinvestition. Wir haben in Luxemburg zwei verschiedene Schienennetze, das der CFL und jetzt das zweite mit der Tram. Die Straßenbahn kreiert in der Stadt mehr Probleme, als dass sie löst. Wir hätten schon längst in einen Eisenbahntunnel investieren müssen, der unter der Stadt Luxemburg verläuft, mit unterirdischen Haltestellen.

Hat die ADR Rezepte gegen die täglichen Staus auf den Autobahnen?

Kurzfristig lässt sich das Verkehrsproblem nicht lösen. Es wird immer schlimmer, weil die Bevölkerung in Luxemburg jedes Jahr um rund 13.000 Personen wächst. Die langfristige Lösung kann nur daraus bestehen, das Wachstum zu regeln. Auch eine Dezentralisierung ist wichtig. Wir müssen verschiedene Industriezonen und die Verwaltung näher an die Grenzregionen verlagern. Es wäre auch wichtig, die Gewerbesteuer zu harmonisieren.

Die ADR plakatiert den Slogan «sécher Grenzen». Was meinen Sie damit genau?

Das heißt nicht, dass wir an der Grenze alle Autos durchsuchen wollen. Aber die grenzüberschreitende Kriminalität und die illegale Migration sind ein Problem. Wo es im Augenblick erhöhte Gefahr gibt, da muss man den Zoll in die Lage versetzen, sofort ohne lange Prozeduren Grenzkontrollen zu machen und punktuelle Maßnahmen zu setzen.

Die Rückbesinnung auf die Heimat ist vor den Wahlen plötzlich bei vielen Parteien «en vogue». Verliert die ADR dadurch ein Alleinstellungsmerkmal?

Nein, im Gegenteil. Wir freuen uns darüber. Unsere Thematik wird dadurch allgemein legitimiert und bejubelt, aber die Heimat gehört uns natürlich nicht allein. Der Unterschied zu den anderen Parteien ist, dass wir schon seit 30 Jahren konsequent dafür eintreten.

Passt der Begriff «Heimat» zum multikulturellen Umfeld in Luxemburg?

Jeder Mensch versteht etwas anderes unter «Heimat». Für mich geht es dabei um unsere nationale Souveränität, die Landessprache, Kultur und Traditionen, die wir gern mit anderen teilen. Wenn Sie Ihre eigene nationale Kultur pflegen wollen, dann sind wir offen dafür. Es gibt aber einen klaren kulturellen Rahmen hier im Land. Ich bin ein Anhänger von Multikulti, aber es kommt darauf an, was man darunter versteht. Ich bin dagegen, dass jede Kultur denselben Stellenwert erhält.

Die ADR definiert eine erfolgreiche Integration vor allem durch den Erwerb der luxemburgischen Sprache. Im Alltag, beim Bäcker oder im Supermarkt, reagieren viele Luxemburger gereizt auf den Satz «En français s'il vous plaît». Wodurch ist das zu erklären?

Ich habe in Frankreich und in Belgien studiert und empfinde eine große Liebe für die französische Sprache. In Luxemburg vertrage ich sie aber mancherorts schlecht. Wenn ich in ein Geschäft oder ein Krankenhaus gehe, dann bin ich nicht in dem Mindset, um eine Fremdsprache zu sprechen. Ich fühle mich hier daheim und will meine eigene Sprache sprechen.

Die Mehrsprachigkeit war in Luxemburg stets Realität und auch ein großes Atout des Landes.

Das stellen wir auch nicht infrage. Mehrsprachigkeit ist ein fantastischer Reichtum. Aber wenn Menschen hier nach Luxemburg zum Arbeiten kommen, sollte es selbstverständlich sein, dass sie die luxemburgische Sprache lernen und benutzen.

Auf der anderen Seite beklagt sich Ihr Parteikollege Roy Reding, dass die jungen Anwälte in seiner Kanzlei nicht mehr ordentlich Französisch schreiben können.

Das ist das Ergebnis einer Schulpolitik, die seit 30 Jahren darauf ausgerichtet ist, die Standards kontinuierlich herabzusetzen. Wir reden hier von einer Bildungskatastrophe. Es braucht eine andere Schulpolitik, die Kindern Sprachkenntnisse besser vermitteln kann. Früher war nicht alles schlechter.

Die ADR wirkt nach langen Jahren in der Opposition ein wenig verstaubt. War das der Grund, warum Sie für die Parlamentswahl eine Partnerschaft mit der nationalistischen Facebook-Seite «Wee 2050 / Nee 2015» eingegangen sind?

Verstaubt sind wir sicher nicht. Ganz im Gegenteil: Die ADR und ihre Mitglieder haben eine ungebrochene Courage. Unser Ziel war es zu verhindern, dass eine neue Partei mit einer ähnlichen Thematik aufkommt. Es gibt zwei Themen, die uns mit «Wee 2050» verbinden: Die Wachstumsproblematik und die luxemburgische Sprache. Wir haben daher, auch im Zuge des Referendums von 2015, den Kontakt mit ihnen gesucht.

Was wäre, wenn die «Wee 2050»-Vertreter besser bei den Wählern ankommen als Sie?

Alle Kandidaten auf den ADR-Listen haben dieselben Chancen. Wer am 14. Oktober besser abschneidet, hat mehr Vertrauen von den Wählern bekommen und verdient es daher, in die Chamber einzuziehen. Wenn jemand vor mir landet, wäre ich der Erste, der gratuliert und seine Unterstützung anbietet.

Am 15. Oktober wären Sie zufrieden, wenn…

…es dem Land gut geht.

Ist das nicht jetzt schon der Fall?

Nein, wir brauchen einen politischen Wechsel, am besten mit der ADR. Dass wir der nächsten Regierung angehören werden, ist aber eher unwahrscheinlich. Die CSV vertritt bei zwei wichtigen Themen – der europäischen Integration und der Migration – fundamental andere Meinungen als wir.

(Jörg Tschürtz/L'essentiel)