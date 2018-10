«Ich mag das Nahe, Persönliche an Luxemburg»

Bis DP-Spitzenkandidat Xavier Bettel Punkt 10 Uhr in Begleitung seines Ehemannes Gauthier Destenay und Parteipräsidentin Corinne Cahen zu Fuß in die kleine Rue du Verger einbiegt, scheint es hier fast ein Sonntag wie jeder andere. Es ist ruhig, kaum ein Mensch ist unterwegs. Doch zwei Handvoll Journalisten mit Kameras im Anschlag zeugen davon, dass heute doch ein besonderer Tag ist: Luxemburg wählt sein neues Parlament und in der kleinen Turnhalle der Grundschule Bonneweg wird der amtierende Premierminister seinen Stimmzettel abgeben.

Gut gelaunt wie eh und je begrüßt Xavier Bettel sämtliche Anwesenden, die Wahlhelfer sowie die wenigen Bürger, die per Zufall zur gleichen Zeit zum Wählen gekommen sind. «80 von 380 haben bislang gewählt», berichtet Wahlbüro-Leiterin Alexandra Huberti: «Die ersten – vor allem Rentner und junge Leute, die gerade vom Feiern kamen – waren schon gleich um 8 Uhr da», so die Richterin, die seit 25 Jahren bei Wahlen im Einsatz ist. Ansonsten geht es in dem kleinen Wahlbüro sehr ruhig zu, sodass der Premier innerhalb von nur wenigen Minuten seiner Bürgerpflicht nachkommen kann. «Jetzt geht’s erst einmal nach Hause. Vielleicht stelle ich auch mal mein Handy ab. In ein paar Stunden wissen wir dann mehr», erklärt Bettel.

Weit mehr los ist im drei Kilometer entfernten Sportzentrum Belair, wo kurz vor 11 Uhr der CSV-Spitzenkandidat zum Wählen eintrifft. Das Wahllokal ist sehr viel größer und so heißt es für Claude Wiseler erst einmal, etliche Leute zu begrüßen. «Dass wir auch gerade hier sind, ist purer Zufall», erklärt Brigitte Steiler. Die seit 20 Jahren in Luxemburg lebende Deutsche, die selbst nicht wählen darf, begleitet ihren Mann François zur Stimmabgabe: «Aber dieses Nahe, Persönliche, ist das, was ich an Luxemburg so mag», so die 55-Jährige. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie in Deutschland im Wahllokal den Kanzlerkandidaten treffe, sei da geringer, erzählt sie lachend. «Jetzt gehen wir essen. Mal schauen, vielleicht sitzt der Großherzog ja neben uns.»

(Philip Weber/L'essentiel)