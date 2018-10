Der Wahlkampf verschwindet aus der Landschaft

Artikel per Mail weiterempfehlen

In den vergangenen Wochen waren die Politiker in Luxemburg allgegenwärtig. Für die Parlamentswahlen 2018 wurden zahlreiche Plakate der Parteien in die Landschaft gepflastert. Die 1,5 mal 2 Meter großen Schilder müssen nun wieder beseitigt werden.

CSV, DP, LSAP, Déi Gréng und ADR hatten sich im Vorfeld auf höchstens 140 davon geeinigt. Dabei schöpfte nur die CSV die Ressourcen voll aus. Die LSAP brachte 117 Großplakate an, Déi Gréng 110, die DP 60 (sie hatte noch 80 Großplakate mit einem anderen Format). Die Spezialanfertigungen wurden von einer deutschen Firma hergestellt und angemietet. Einzig die ADR kaufte sich ihre.

Kosten bis zu 60.000 Euro

Die Ausgaben der Parteien für die großen Plakate sind schwer zu beziffern. Nach Informationen von L'essentiel haben alle politischen Organisationen die Preise individuell mit dem deutschen Unternehmen ausgehandelt. Die Kosten mit Montage, Demontage etc. dürften aber in etwa bei 400 Euro pro Stück liegen. Damit kommen die Parteien je nach Anzahl auf Kosten von 30.000 bis 60.000 Euro.

Zu den großen Plakaten haben die Parteien auch noch kleinere Poster machen lassen. Hier beträgt die Anzahl jeweils zwischen 200 und 600. Einige davon landen nun im internen Archiv und in der Nationalbibliothek.

(Gaël Padiou/L'essentiel)