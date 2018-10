Wahlpflicht? Das droht den Nichtwählern

Artikel per Mail weiterempfehlen

Neben Belgien, Italien, Griechenland und Zypern, ist Luxemburg eines von fünf Ländern in Europa, in denen es für die Bürger Pflicht ist, bei Wahlen ihre Stimme abzugeben. Auch am Sonntag, wenn im Großherzogtum eine neue Abgeordnetenkammer gewählt wird, werden wieder einige wahlberechtigte Bürger den Urnen unerlaubterweise Fern bleiben. Bei den letzten Parlamentswahlen machten 20.000 Luxemburger – oder 8,3 Prozent der Gesamtwählerschaft – keine Kreuzchen.

Welche rechtlichen Konsequenzen haben Abstinenzler zu befürchen? Der entsprechende Absatz des Wahlgesetzes sieht vor, sieht vor, dass das erste unerlaubte Fernbleiben eines Wählers mit einer Geldstrafe von 100 bis 250 Euro geahndet wird. Wiederholungstätern droht sogar eine eine Strafe zwischen 500 bis 1000 Euro.

Keine Konsequenzen?

Tatsächlich wurden Bürger, die ihrer Wahlpflicht nicht nachgekommen sind, zum letzten Mal in den Jahren 1963 und 1964 rechtlich verfolgt. Der Grund: Das würde bedeuten, dass alle unentschuldigten Nichtwähler von der Polizei einzeln befragt und verfolgt werden müssten – ein Aufwand, der für die Behörden zu groß ist.

Im Luxemburg sind alle Personen im Alter ab 18 Jahren wahlpflichtig. Senioren über 75 Jahren sind davon ausgenommen. Sie dürfen, müssen ihre Kreuzchen aber nicht machen.

(sw/L'essentiel)