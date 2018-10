«CSV sollte sich an der Regierung beteiligen»

Artikel per Mail weiterempfehlen

Erneut erreichte die CSV Platz eins – und steht trotzdem wie ein Verlierer da. Spitzenkandidat Claude Wiseler reagiert auf die Verluste für seine Partei bei der Chamber-Wahl: «Wir sehen, dass sich die politische Landschaft erheblich verändert, wobei eine Reihe kleiner Parteien ihren Platz auf der Bühne einnehmen. Wir stellen heute fest, dass die großen Partien, einschließlich unsere, Stimmen und Sitze verloren haben. Dennoch ist die CSV nach wie vor die stärkste Partei in Luxemburg. Und ich glaube, es ist offensichtlich und legitim, dass sich die stärkste Partei an der nächsten Regierung beteiligen sollte. Auf jeden Fall sind wir offen für Diskussionen, um uns in den nächsten Tagen zu einigen.»

Zu seinem persönlichen Abschneiden (Wiseler erhielt 27.388 Stimmen, Anm.) sagt der 58-Jährige: «Ich bin sehr zufrieden mit meinem Ergebnis. Im Gegensatz zu Xavier Bettel (30.774 Stimmen, Anm.) habe ich mich verbessert.» Wiseler weiß, dass die drei regierenden Partien mathematisch in der Lage sind, wieder an die Macht zu kommen. «Wenn das ihr Wille ist, können wir sie daran nicht hindern.»

Bettel: «Ich könnte noch länger Premier bleiben»

Premierminister Xavier Bettel (DP) schien am Wahlabend gewillt, die derzeitige Koalition fortzusetzen: «Die Regierung wurde nicht abgestraft, sondern bestätigt. Wir haben vor fünf Jahren ein historisches Ergebnis erzielt. Alle haben uns eine Pleite prophezeit und jetzt haben wir uns gut gehalten. Auch wenn die Mehrheit im Parlament knapp ist, glaube ich, dass es funktionieren kann.»

Bettel gratulierte dem grünen Koalitionspartner: «Ich freue mich für Herrn Bausch. Persönlich bin ich froh, mehr Stimmen erreicht zu haben als mein Herausforderer (Claude Wiseler, Anm.). Die CSV hat die Wahlen verloren. Für jemanden, der der Herausforderer sein wollte, ist es nun schwierig zu sagen, dass er gewonnen habe. Es ist möglich, dass ich noch länger Premierminister bleibe.»

Die Reaktion der LSAP

Vize-Premier Étienne Schneider sagte: «Ich bin enttäuscht, weil die LSAP 2,7 Prozentpunkte der Wähler verloren hat. Aber im Vergleich zu dem, was ich bei anderen sozialistischen Parteien in Europa sehe, ist das sehr wenig. Unser Hauptherausforderer, die CSV, hat noch deutlich mehr verloren. Mit 31 Sitzen wurde die derzeitige Regierung bestätigt. Das ist eine Botschaft zugunsten der Koalition.»

Großer Jubel bei Déi Gréng

François Bausch: «Die Wähler haben die Grünen für ihre Arbeit belohnt. Sie haben uns den Auftrag gegeben, dass wir das Land weiter modernisieren. Ich sehe keinen Grund, warum die Koalition der vergangenen fünf Jahre mit nunmehr 31 Sitzen nicht weiterregieren sollte.»

ADR enttäuscht

Gast Gibéryen (ADR-Deputierter): «Wir haben im Norden ein Mandat dazugewonnen mit Jeff Engelen, der eines unserer Gründungsmitglieder ist. Das ist das Erfreuliche an diesem Abend. Aber wir sind enttäuscht, dass wir im Osten keinen Sitz bekommen haben. Das Wachstum ist für uns das große Thema. Wir glauben, dass uns dies die nächsten Jahre noch beschäftigen wird.»

Piraten wollen keine Bittsteller sein

Sven Clement, Piraten: «Unser Ziel waren die fünf Prozent – und das haben wir erreicht. Über zwei Mandate sind wir sehr erfreut, eigentlich wären wir bereits mit einem Sitz zufrieden gewesen. Heute ist es nicht die Aufgabe der Piraten, andere Parteien um etwas zu bitten. Wir wollen eine Oppositionspolitik betreiben. Ich glaube nicht, dass es eine Protestwahl war. Die Wähler stimmten für unsere Ideen.»

Déi Lénk: «Trauriger Gewinner»

«Wir wussten, dass es schwer wird, einen zweiten Sitz im Zentrum zu bekommen. Wir haben jedoch das beste Wahlergebnis in der Geschichte von Déi Lénk erzielt», sagt der Abgeordnete David Wagner zum Abschneiden seiner Partei bei der Kammer-Wahl. Landesweit wählten 5,48 Prozent für die Linkspartei, ein leichtes Plus im Vergleich mit 2013.

«Wir sind ein bisschen der unglückliche Gewinner», sagt der Deputierte Marc Baum, der im Süden als Spitzenkandidat antrat. «Die CSV ist der große Verlierer. Es gab keinen Trend in Richtung rechts, die ADR konnte nicht in die Rolle des Nutznießers schlüpfen.»

Gemäß des Rotationsprinzips bei Déi Lénk werden Nathalie Oberweis und Myriam Cecchetti zur Halbzeit der neuen Legislaturperiode David Wagner und Marc Baum in der Chamber ablösen. «Wir haben bis zuletzt gewartet, bis wir die Endergebnisse angesehen haben. Es wird viel Arbeit auf uns zukommen, aber wir sind stolz, dass die Partei in der Chamber die Parität haben kann.»

(L'essentiel)