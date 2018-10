CSV und LSAP verlieren Sitze im Süden

Artikel per Mail weiterempfehlen

Was für ein Erfolg für die Grünen im Süden. Die Öko-Partei sichert sich zwei zusätzliche Mandate. Sie steigerte sich von 9,78 Prozent auf 14,68 Prozent. Félix Braz, Roberto Traversini und Josée Lorsché erhalten die drei Sitze. Auch die Piraten haben sich einen Platz in der Chamber erkämpft. Mit 6,99 Prozent holten sie mehr als doppelt so viele Stimmen als 2013 (3,03 Prozent). Marc Goergen zieht ins Parlament ein.

Starke Einbußen muss dagegen die LSAP hinnehmen, die zwei Mandate verlieren. Sie kommen auf 22,23 Prozent (2013: 25,2). Die sechs Fixplätze gehen an Jean Asselborn, Mars Di Bartolomeo, Dan Kersch, Dan Biancalana, Alex Bodry und Georges Engel.

ADR mit zwei Plätzen

Auch die CSV muss einen Sitz abgeben. Sie muss die stärksten Verluste hinnehmen und steht bei 26,91 Prozent (2013: 32,24). Die sieben Mandate besetzen Marc Spautz, Felix Eischen, Georges Mischo, Michael Wolter, Jean-Marie Halsdorf, Gilles Roth und Nancy Arendt. Auch die DP verliert ein wenig und erhält 11,8 Prozent (2013: 12,74). Die Mandate gehen an Pierre Gramegna, Claude Meisch und Max Hahn.

Die ADR steigert sich von 7,52 auf 8,77 Prozent und zieht mit Gast Gibéryen und Fernand Kartheiser ins Parlament ein. Das letzte Mandat erhalten Déi Lénk, die 5,96 Prozent bekommen haben (2013: 5,73). Den Platz hat Marc Baum inne.

(hej/L'essentiel)