Bettel wurde im Palais Grand-​​Ducal empfangen

10.50 Uhr Und es geht weiter am Palast Grand-Ducal mit Georges Wivennes, Präsident des Conseil d'État.

10.46 Uhr

Mars Di Bartolomeo «hat sich erlaubt, seine Analyse der Wahl abzugeben», als er vom Großherzog empfangen wurde, so erklärte er gegenüber L'essentiel. Ihm zufolge «wurde die derzeitige Regierung nicht vom Wähler abgestraft. Die Wähler wollen keine Alternative». Sein Gespräch mit dem Großherzog war «sehr gut» und eine Entscheidung sollte «sehr schnell» getroffen werden.

10.33 Uhr

Die Gewekschaft CGFP hat am Montagmorgen ihre Forderungen an die neue Regierung gestellt. Die künftige Koalition müsse «dem Sozialabbau entschlossen die Stirn bieten». Insbesondere was die Altersvorsorge betrifft, seien Verschlechterungen mit nichts zu rechtfertigen. Außerdem müsse Arbeit und Kapital gerechter besteuert und der Mindestlohn angehoben werden.

Den zurückliegenden Wahlkampf bezeichnet die Gewerkschaft als «kurz und eintönig». Die Spitzenkandidaten der etablierten Parteien hätten einen offenen Schlagabtausch größtenteils vermieden und viele Themen oft ohne weiterführende Erklärung angestreift.

10.17 Uhr

Der überraschend ins Parlament gewählte Sven Clement (Piraten) hat mitgeteilt, dass er «bis Ende des Jahres» als Parteivorsitzender zurücktreten werde.

9.50 Uhr

Mars Di Bartolomeo, der Präsident der Chamber, wurde nun auch vom Großherzog empfangen, um mit ihm über die politische Situation nach der Wahl zu sprechen und über mögliche Koalitionen.

9.40 Uhr

Obwohl die CSV trotz Verlusten die stärkste Partei bei den gestrigen Parlamentswahlen war, erwartet man nicht, dass man eine wirkliche Chance auf eine Koalition hat, so Partei-Präsident Marc Spautz.

9.23 Uhr

Der Premierminister hat den Palais Grand-Ducal bereits wieder verlassen, so unser L'essentiel-Journalist vor Ort. Die Gespräche dauerten nur rund 20 Minuten. Der Großherzog als Staatsoberhaupt wird den ganzen Tag über weitere Gespräche führen, unter anderem mit dem Präsidenten der Chamber und dem Präsidenten des Staatsrates.

8.58 Uhr

Der scheidende Premierminister Xavier Bettel hat «sehr gut geschlafen». Das sagte er kurz vor dem Betreten des großherzoglichen Palastes am Montag um 8:58 Uhr, wo er nach einer kurzen Nacht nach der Wahl von Großherzog Henri empfangen werden muss. Der Regierungschef muss nach den Parlamentswahlen formell zurücktreten.

Doch Xavier Bettel (DP) erwartet, dass er seine Aufgaben weiterhin erfüllen wird. Der Premierminister sagte bereits am Sonntagabend, er hoffe, weiterhin an der Macht zu bleiben, da die bestehende Koalition genügend Sitze erhalten habe, um bestehen zu bleiben.

Am Montag werden die ersten Verhandlungen zwischen den Parteien stattfinden.

(L'essentiel)