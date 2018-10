Déi Gréng triumphieren – die CSV bricht ein

Artikel per Mail weiterempfehlen

Wer eine luxemburgsiche Kammerwahl ohne große Überraschungen vorausgesagt hatte, wurde am späten Sonntag eines Besseren belehrt. Als die Stimmzettel aller 679 Wahllokale ausgezählt waren, stand fest, dass die CSV um Spitzenkandidat Claude Wiseler zwei Sitze in der neuen Chamber verloren hatte. Die Umfragen deuteten im Vorfeld auf ein stärkeres Abschneiden, als im Jahr 2013 hin.

Etwas überraschend gaben die Wählerinnen und Wähler des Großherzogtums auch der LSAP drei Mandate weniger und bescherten Déi Gréng drei Sitze mehr. Kaum zu erwarten war auch der Aufstieg der Piraten, denen es gelang zwei Sitze zu erobern und erstmals ins Parlament einzuziehen.

«Andere Optionen nicht zielführend»

Auch wenn die CSV mit 28,31 Prozent der Stimmen die stärkste Fraktion in der Chamber (21 Sitze) bleibt, behält die «Gambia»-Koalition eine hauchdünne Mehrheit mit insgesamt 31 Sitzen – weil die DP um Premierminister Xavier Bettel ihr Ergebnis von 2013 nahezu bestätigen konnte (-1 Sitz) und die Grünen-Partei, die als klarer Sieger aus der Wahl hervorging, die Verluste der LSAP ausgleichen konnte.

Die LSAP könnte für eine Neuauflage der Koalition zum Zünglein an der Waage, da die Partei es vorziehen könnte, sich in der Opposition neu für die Zukunft aufzustellen. Allerdings sagte Étienne Schneider in der Wahlnacht vor Anhängern der Sozialdemokraten: «Wir werden diskutieren.» Man müsse über das Programm einer Neuauflage der Dreier-Koalition sprechen. «Und man muss natürlich sagen, dass die anderen Optionen nicht unbedingt zielführend sind.» Auch Premierminister Bettel betonte bereits, die Dreier-Koalition fortsetzen zu wollen.

Rein rechnerisch wären auch eine Koalition von CSV und DP, eine Koalition von CSV und LSAP sowie eine Koalition aus CSV, Déi Gréng und den Piraten möglich.

(Denis Berche/L'essentiel)