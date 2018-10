Verliert die LSAP ihre «Festung» Rümelingen?

In Rümelingen schlägt das Herz der Arbeiterbewegung besonders hoch. LSAP und KPL kannten in der Bergbaugemeinde lange Zeit keine Gegner. Bei der letzten Kommunalwahl verlor die LSAP allerdings die absolute Mehrheit und erreichte «nur noch» 47,99 Prozent der Stimmen. Dank Unterstützung durch die Kommunisten haben die Sozialisten aber weiterhin das Sagen im Rathaus.

L'essentiel Online weitere Reportagen aus den «Gemeinde-Hochburgen» der sechs Chamber-Parteien.



Bereits erschienen:

Darum ist die Stadt Esch eine Hochburg von Déi Lénk



In den kommenden Tagen erscheinen aufweitere Reportagen aus den «Gemeinde-Hochburgen» der sechs Chamber-Parteien.Bereits erschienen:

Die kommende Parlamentswahl am 14. Oktober ruft im äußersten Süden des Großherzogtums nur wenig Enthusiasmus hervor. «Ich bin überhaupt nicht an dieser Wahl interessiert. Ich werde nur wählen, weil ich muss», sagt die Angestellte Cindy und weiter: «Ich werfe wahrscheinlich einen weißen Stimmzettel ein.» Bruno gibt zu, dass er die Kandidaten der Parteien gar nicht kennt. Der Rentner, der mit dem OGBL sympathisiert, fordert, dass die Politik mehr Wert darauf legen sollte, «die Kaufkraft zu stärken und die Infrastruktur auszubauen, das ist ein wirkliches Problem im Süden».

Gesellschaftlicher Wandel

Bürgermeister Henri Haine (LSAP) teilt dieses Anliegen: «Die Menschen lesen keine Wahlprogramme mehr. Sie panaschieren und stimmen für die Personen, die sie kennen.» Haine stellt fest, dass die Bürger in Wahlkampfzeiten besonders schwer zu erreichen sind, «weil sie nicht mehr an Informationsversammlungen teilnehmen, sich weniger in Vereinen engagieren und auch weniger ins Café gehen». Aufgrund fehlender freiwilliger Helfer fallen auch viele Volksfeste aus, beklagt das Gemeindeoberhaupt. Er spricht von einem «gesellschaftlichen Wandel», der im Gange sei.

Rümelingen (5000 Einwohner) ist die flächenmäßig zweitkleinste Gemeinde in Luxemburg. Durch die Schließungen der Gruben ging die Beschäftigung im Industriesektor in den vergangenen Jahrzehnten stark zurück. «Früher lebten und arbeiteten die Leute in Rümelingen. Jetzt fahren viele in die Hauptstadt ins Büro», sagt Haine. Der Bürgermeister wünscht sich mehr Züge und weniger Autos in seiner Kommune – derzeit zählt Rümelingen jeden Tag 12.000 Durchfahrten. Auch der Verkehr ist ein Grund, warum sich viele Bewohner nicht mehr in der Gemeinde engagieren.

Warum die linken Parteien in Rümelingen regelmäßig Triumphe einfahren, hängt mit der Zusammensetzung der Wählerschaft zusammen: Vor allem Rentner und Beschäftigte am Ende ihrer beruflichen Laufbahn machen bei LSAP oder KPL ihr Kreuz. Bei den vergangenen Kammerwahlen erreichte die LSAP in Rümelingen 36,39 Prozent – ein landesweiter Spitzenwert. Marie-Louise, die aus dem Ort stammt, wählt «aus Gewohnheit» links. Sie macht sich vor allem wegen der Wohnungsproblematik Sorgen. Catherine, pensionierte Bankangestellte und Linkswählerin, will sich dieses Jahr allerdings erst «im letzten Moment» entscheiden.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)