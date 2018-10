So reagiert die internationale Presse auf die Wahl

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die internationale Presse bilanzierte am späten Sonntagabend und am Montagmorgen die Luxemburger Kammerwahlen. Alle Parteien, die Abgeordnete ins neue Parlament schicken wurden thematisiert.

Die deutsche Tagesschau berichtet auf ihrer Homepage, dass «die bisherige Regierungskoalition aus Liberalen, Sozialdemokraten und Grünen die Parlamentswahl in Luxemburg mit einer Stimme Mehrheit gewonnen hat». Dennoch sei die Neuauflage der «Gambia»-Koalition nicht in trockenen Tüchern, da die LSAP erst «über eine mögliche Fortsetzung der Koalition beraten» müsse. Neben den Wahlerfolgen von Déi Gréng und der Piraten thematisiert die Tagesschau auch das Abschneiden der CSV: «Die Christlich Soziale Volkspartei (CSV) verfehlte ihr erklärtes Wahlziel, eine eigene Mehrheit der bisherigen Regierungskoalition zu verhindern.»

Was die Regierungsbildung betrifft, stößt der Deutschlandfunk ins selbe Horn und erklärt Déi Grèng ebenfalls zum Gewinner des Wahlabends. Das Internetportal des Radiosenders erwähnt auch dass «die Protestparteien», die Piraten und die ADR «deutlich zulegen konnten».

Umfragen erweisen sich als falsch

In Belgien schreibt L'Echo von einem «ungewissen Schicksal für Xavier Bettel». Insgesamt zieht die belgische Presse einen Vergleich zu den eigenen Gemeindewahlen, aus denen die Grünen ebenfalls als Gewinner hervorgingen. Auch in Österreich erklärt Der Standard Déi Gréng zum Sieger der Wahlnacht.

Laut der französischen Le Monde gab es bei den luxemburgischen Kammerwahlen zwei Sieger: die Grünen und die Piraten. Die Abendzeitung berichtet, dass es im Großherzogtum nun «mehrere Möglichkeiten zur Mehrheitsbildung» gebe, eine Neuauflage der Dreier-Koalition aus DP, Déi Gréng und LSAP aber am wahrscheinlichsten sei. Vor allem die Partei Déi Gréng habe nun alle Trümpfe bei den Verhandlungen in der Hand. «Die Wähler haben die Arbeit der Grünen-Minister eindeutig positiv beurteilt», so das Blatt.

Die New York Times schreibt, dass «die Wahlen zu einem unsicheren Ergebnis geführt haben» und zeigte sich überrascht, dass sich die Umfragen und Prognosen als falsch erwiesen haben. Außerdem stellt die Zeitung fest, dass es «in Luxemburg keinen Aufstieg der Rechten» gegeben habe.

(jg/sw/L'essentiel)