Hier hat die CSV die Chamber-​​Wahl verloren

Die «orangesten» Punkte auf der Landkarte lagen auch diesmal wieder in den Wahlbezirken Norden und Osten: In Wormeldingen votierten bei der Chamber-Wahl am Sonntag 41,3 Prozent der Wahlberechtigten für die CSV. Auch in Tandel (40,6), Reisdorf (39,6), Esch/Sauer (39) und Putscheid (38,12) erzielten die Christsozialen starke Ergebnisse.

Allerdings gewann die Partei von Claude Wiseler nur in einer einzigen dieser Kommunen Stimmenanteile dazu – bis auf Reisdorf setzte es in allen vier, wie fast überall im Land, Verluste. Besonders groß waren die Einbußen für die CSV in Lintgen (23,8; minus 11 Prozent), Befort (24,3; minus 11,6), Dalheim (minus 8,4) und Esch/Alzette (26,3; minus 8). Auch in anderen Gemeinden im Süden wie Differdingen oder Petingen hatten es die Konservativen ohne ihr früheres Zugpferd Jean-Claude Juncker schwer. Und in Luxemburg-Stadt fiel die CSV im Vergleich mit der Kammerwahl 2013 gleich um 7,7 Prozentpunkte zurück (26,7).

Die LSAP konnte unterdessen ihre traditionellen Hochburgen Düdelingen (33,8 Prozent), Wiltz (31,1) und Diekirch (27,8) verteidigen. In den «Arbeitergemeinden» Esch/Alzette (21,4; minus 5,9 Prozentpunkte) und Rümelingen (30,3; minus 6,1) müssen die Sozialisten jedoch abermals Rückschläge verkraften. In Bad Mondorf, Ell, Redingen/Attert, Beckerich und Waldbredimus blieben die Roten sogar unter der Zehn-Prozent-Marke.

Im Blau der DP erstrahlen die Hauptstadt (26,7) und die Nachbarkommunen Bartringen (30,8) und Strassen (29,4). Das landesweit stärkste Ergebnis verzeichneten die Liberalen in Bad Mondorf (36,1), dem Heimatort von Député-Maire Lex Delles. Auch in Remich (26,1) vereinte die DP mehr als ein Viertel der Wähler hinter sich. Im Minette-Gebiet blieben die Liberalen jedoch in mehreren Gemeinden unter zehn Prozent. Trotzdem konnte die DP ihre drei Mandate im Süden verteidigen.

Die grünste Gemeinde Luxemburgs war auch diesmal Beckerich: 24,1 Prozent Stimmenanteil für Déi Gréng würde wohl auch den verstorbenen Staatssekretär und Beckericher Bürgermeister Camille Gira stolz machen. Auch in Saeul (22,3), Bech (21,7), Betzdorf (20,8) und Mamer (20,6) hat die Öko-Partei relativ viele Anhänger. Die Nord-Gemeinden Wintger, Wiltz, Kiischpelt, Winseler und Bauschleiden kommen hingegen auf keinen grünen Zweig.

Die ADR hat erneut in Frisingen, dem Revier des Chamber-Doyens Gast Gibéryen, ihr bestes Einzelergebnis erzielt (17,3), während die Piraten in Befort (13,9) und Déi Lénk, zum wiederholten Mal, in Esch/Alzette (8,74) wichtige Stimmen einheimsten.

Die Sitzverteilung nach der Chamber-Wahl:

(jt/L'essentiel)