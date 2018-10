Paul Galles – von der Kirche in die Chamber

Paul Galles ist erst seit rund zwei Jahren in der Politik. 2016 wurde er Mitglied bei der CSV und 2017 in den Gemeinderat der Hauptstadt gewählt. Am Wahlsonntag erreichte er nun ein Mandat im Zentrum. «Ich habe gemischte Gefühle. Auf der einen Seite bin ich enttäuscht, denn mit Claude Wiseler haben wir einen Spitzenkandidaten, der in der Lage ist, das Land zu regieren. Auf der anderen Seite freue ich mich natürlich über meinen persönlichen Erfolg», sagt Galles.

Bevor er in die Politik wechselte, war Galles Priester und dann Projektleiter der Jungen Caritas. In Esch/Alzette initiierte er das Jugendprojekt «Pimp my church» und ließ Rockbands in der Kirche spielen. Beide Tätigkeiten will er neben seiner Arbeit in der Chamber weiterhin ausüben. Der neue Abgeordnete will «zur Verringerung des Armutsrisikos beitragen» und dafür sorgen, dass die Lebensbedingungen der jungen Menschen im Land verbessert werden.

(L'essentiel)