Bettel erhält über 3000 Stimmen mehr als Wiseler

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die LSAP ist auch im Zentrum der große Verlierer. Zwei Mandate gingen für die bisherige Regierungspartei flöten. Sie landen bei 11,73 Prozent und haben damit 3,08 Prozentpunkte verloren. Die beiden übrigen Mandate gehen an Étienne Schneider und Marc Angel. Auch die CSV verlor einen Platz in der Chamber. Sie kommt auf 29,14 Prozent (2013: 35,31 Prozent). Die sieben Sitze gehen an Claude Wiseler, Serge Wilmes, Diane Adehm, Viviane Reding, Marc Lies, Laurent Mosar und Paul Galle.

Die Grünen hingegen dürfen sich über zwei zusätzliche Plätze freuen. Sie steigerten sich von 10,46 Prozent auf 16,2 Prozent. Ihre vier Plätze nehmen François Bausch, Sam Tanson, François Benoy und Charles Margue ein. Der wechselnde dritte Sitz geht an die Piraten. 5,14 Prozent der Stimmen vereinten sie auf sich (2013: 2,72 Prozent). Sven Clement (Piraten) darf künftig an den Krautmarkt.

DP bleibt fast gleich

Die DP hat ein kleines Minus zu verzeichnen und steht bei 24,17 Prozent (2013: 25,02 Prozent). In die Chamber gehen damit Xavier Bettel, Corinne Cahen, Lydie Polfer, Simone Beissel und Guy Arendt. Die zwei restlichen Mandate bekommen David Wagner (Déi Lénk) und Roy Reding (ADR).

Im Duell der Spitzenkandidaten setzte sich Xavier Bettel knapp gegen Claude Wiseler durch. Der Premierminister erhielt insgesamt 29.907 Stimmen und damit 3386 mehr als der CSV-Mann.

(hej/L'essentiel)