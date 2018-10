CSV setzt auf Scheitern der Koalitionsgespräche

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Parlamentswahl ist vorbei, doch die CSV gibt sich (noch) nicht geschlagen. Spitzenkandidat und Fraktionschef Claude Wiseler erklärte am Donnerstag vor der Presse: «Solange die neue Regierung nicht steht, werden wir weiterkämpfen und unsere Positionen verteidigen.» Seine Partei stehe weiterhin für Koalitionsverhandlungen zur Verfügung, lautete die Message vor allem an die DP von «Formateur» Xavier Bettel.

Wiseler bedauerte, dass Bettel bislang nicht auf seine Gesprächsangebote eingegangen sei. «Wir sind der Meinung, dass sich CSV und DP leichter auf eine Koalitionsprogramm einigen könnten als DP, LSAP und Déi Gréng.» Auf die Frage, ob die Christsozialen bereit wären, den Liberalen im Falle des Falles den Posten des Premierministers zu überlassen, erfolgte kein direktes Dementi: «Wir wollen zuallerst Gespräche. Unsere Türen stehen offen.»

«Das tut weh»

Der Fraktionspräsident erkennt zwischen Blau, Rot, Grün «eine Reihe inhaltlicher Differenzen», etwa bei der Betriebsbesteuerung, der Wachstumsfrage sowie bei den Arbeitszeiten und der Urlaubsregelung. «Wir werden genau beobachten, welche Partei ihre eigenen Forderungen über Bord werfen wird.»

An Diskussionen über seine persönliche Zukunft wollte sich Wiseler am Donnerstag nicht beteiligen: «Wenn die Regierung steht, wird sich auch die CSV neu aufstellen.» Er übernehme jedoch die Verantwortung für das schwache Wahlresultat der Konservativen: «Wir haben unsere Wahlziele verfehlt. Das tut uns selbst am meisten weh.»

(Jörg Tschürtz/L'essentiel)