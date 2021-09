Jugendliche im Bahnhofsviertel überfallen

Zwei Jugendliche sind am Mittwochmorgen von zwei Personen in der Avenue de la Gare im Bahnhofsviertel überfallen worden. Die beiden Täter nahmen ihren Opfern Geld ab und flüchteten, wie die Polizei am Donnerstag mitteilt. Nach kurzer Fahndung konnten zwei Verdächtige von der Polizei gestellt werden.

Bei den Personen wurde die Beute aus dem Überfall gefunden. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Festnahme der beiden Verdächtigen an. Der mutmaßliche Haupttäter wurde dem Untersuchungsrichter vorgeführt.

(L'essentiel)