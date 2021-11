Mann überfällt Buchhandlung mit Pistole

Eine Buchhandlung am Boulevard Prince Henri in Esch/Alzette wurde am Donnerstag kurz nach 16 Uhr von einer dunkel gekleideten, vermummten Person mit einer Pistole überfallen. Der Täter verließ das Geschäft mit der Kasse, die Höhe der Beute ist jedoch nicht bekannt.

Gegen 17 Uhr war im Süden des Landes eine Großfahndung nach dem Mann im Gange. Die Polizei bittet um Mithilfe und rät dazu, keine Personen per Anhalter mitzunehmen.

(L'essentiel)