40 Feuerwehrleute löschen Brand in Ellingen

40 Feuerwehrleute mussten am Montagmorgen kurz vor 10 Uhr zu einem Brand in Ellingen ausrücken. Das berichtet das Centre grand-ducal d'incendie et secours (CGDIS). In einem Lagerhaus der Ponts et Chaussée ist aus derzeit noch ungeklärten Gründen ein Feuer ausgebrochen.

Dieses drohte auf ein nahestehendes Gebäude überzugreifen. Die Feuerwehrleute aus sieben verschiedenen Einsatzzentralen konnten das Feuer allerdings schnell eindämmen. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt.

(JW/L'essentiel)