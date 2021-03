Sechs Einbrecher auf Recyclinghof verhaftet

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde gegen Mitternacht auf Düdelinger Recyclinghof ein Einbruchalarm ausgelöst. In dem eingezäunten Bereich konnte die Polizei vier Verdächtige in einem Lagerraum abfangen und festnehmen. Zwei weitere Verdächtige wurden festgenommen, nachdem sie versucht hatten vom Gelände zu fliehen.

Bei der anschließenden Kontrolle wurden zahlreiche Mobiltelefone und weitere Elektrokleingeräte beschlagnahmt.

Die zwei Fahrzeuge, mit denen die Verdächtigen unterwegs waren, wurden in unmittelbarer Nähe des Tatorts gefunden. Die Polizei nahm alle sechs Personen auf Anordnung der Staatsanwaltschaft fest. Am Mittwochnachmittag wurden sie dem Untersuchungsrichter vorgeführt. Gegen die mutmaßlichen Täter wurde Haftbefehl erlassen und das Diebesgut, die Fahrzeuge sowie das Einbruchsmaterial beschlagnahmt.

(pp/L'essentiel)