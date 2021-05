Polizei erwischt 7 Raser mit 140 statt 90 km/h

Am Christihimmelfahrtswochenende ist es wegen des langen Wochenendes eher ruhig auf den Straßen im Großherzgogtum. Bei einer Polizeikontrolle auf der N11 zwischen Graulinster und Junglinster am Freitagmorgen gingen der Polizei auch gleich etwa 50 Raser ins Netz, die die leeren Straßen zum Gasgeben nutzten.

Ein Fahrer wurde in der 90er-Zone mit 156 Stundenkilometern geblitzt, während insgesamt sechs Fahrer mit mehr als 141 Stundenkilometern unterwegs waren. Die Führerscheine der sechs Täter wurden beschlagnahmt und ihnen wurde ein Fahrverbot auferlegt.

Die großherzogliche Polizei gab an, dass die Bleifüße in 38 Fällen die Höchstgeschwindigkeit um mehr als 20 Stundenkilometer überschritten haben, was ein Bußgeld von 145 Euro und den Abzug von zwei Punkten vom Führerschein zur Folge hatte. In vier Fällen waren die Fahrer nicht in der Lage, gültige Fahrzeugpapiere vorzulegen (24 Euro).

(L'essentiel)