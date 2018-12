Einbrecher steigt an Heiligabend ein

In der Rue Mambra in Mamer wurde am gestrigen Montagabend ein Einbruch in ein Wohnhaus gemeldet. Sofort rückte die Police Grand-Ducale mit mehreren Polizeieinheiten an. Als die Streifen innerhalb weniger Minuten vor Ort eintrafen, stellten sie sofort ein offenes Fenster fest und nur Moment später hörten die Polizisten Klirrgeräusche an der Rückseite des Hauses.

Mehrere Beamten umstellten das Haus, weitere durchsuchten die nähere Umgebung. Im Haus verlief die anschließende Durchsuchung negativ. Im Flur wurde ein Rucksack mit Diebesgut gefunden, welches der Täter vermutlich dort abgesetzt hatte. Im Laufe der Fahndung wurde in der Rue de Kehlen von weitem eine verdächtige Person gesichtet. Dieselbe konnte jedoch durch die Dunkelheit durch die anliegenden Gärten flüchten.

Der Beschreibung nach war der Verdächte ein junger, arabisch aussehender Mann (ca. 19 Jahre) mit schwarzem, lockigem Haar. Er trug eine grüne Daunenjacke, eine schwarze Jogginghouse und schwarze Turnschuhe.

(L'essentiel)