Luxemburger Schülerin seit fünf Monaten vermisst

Die 16 Jahre alte Eva Katharina Zandbergen wird noch immer vermisst. Die Police-Grand-Ducale sucht seit August 2020 nach dem Mädchen. Zandbergen, die in Echternach zur Schule ging und im grenznahen Deutschland wohnte, wurde zuletzt in einer Klinik in Luxemburg gesehen.

Wie ihr Vater, Cornelius Zandbergen, nun gegenüber der Bild berichtet, habe ihr Verschwinden eine Vorgeschichte: Im Alter von 14 Jahren habe seine Tochter einen 58 Jahre alten Mann aus Rheinland-Pfalz kennen gelernt, der sie mit teuren Geschenken überhäuft und eine sexuelle Beziehung mit ihr geführt habe. «Mittlerweile fürchten wir, dass Eva etwas zugestoßen ist», zitiert das Blatt den Vater.

Ohne Handy verschwunden

Weil die Tochter dem Mann aber hörig gewesen sei, hätten die Eltern drei Monate vor dem Verschwinden ein Kontaktverbot gegen den Mann erwirkt und ihn aufgrund der sexuellen Handlungen angezeigt. Eine Therapie sollte dem Mädchen helfen, aus der Beziehung heraus zu kommen. Als sie aus der Klinik verschwand habe sie alle Wertsachen, auch ihr Handy, zurückgelassen.

Die Polizei sucht noch immer nach Hinweisen aus der Bevölkerung, die zur Ermittlung des Aufenthaltsortes der Deutsch-Niederländerin beitragen können. Zweckdienliche Hinweise nimmt sowohl die Police Grand-Ducale unter der Nummer (+352) 244 40 1000 als auch die Kripo Trier unter der Nummer (+49) 651 9779 2290 entgegen.

Dana Pereira, eine Freundin der Schülerin, hat auf Youtube ein Video veröffentlicht. Darin rappt sie auf Luxemburgisch: «Komm zreck - Eva du fehls».

(sw/L'essentiel)