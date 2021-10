Betrunkene Pkw-​​Fahrerin fährt Mann an und flüchtet

Eine Autofahrerin hat am Sonntagnachmittag gegen 14.20 Uhr in Ettelbrück in der Rue des Chariots einen Mann auf einem Fußgängerüberweg angefahren. Danach sei sie weitergefahren, ohne sich um den verletzten Mann zu kümmern, teilt die Polizei am Montagvormittag mit.

Demnach sei die Fahrerin, die aus der Rue de Feulen in die Rue de Chariots einbog, wenig später aufgegriffen worden. Weil der Alkoholtest positiv gewesen sei, wurde ihr Führerschein eingezogen. Der Fußgänger wurde am Oberschenkel verletzt und musste zur Kontrolle ins Krankenhaus.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, insbesondere den Autofahrer, der hinter dem Unfallfahrzeug fuhr. Wer Hinweise zu besagtem Fall geben kann, wird gebeten, sich an das Polizeikommissariat Diekirch/Vianden zu wenden – unter der Rufnummer (+352) 244 80 1000 oder per Email an police.diekirchvianden@police.etat.lu.

(L'essentiel)